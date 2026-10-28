2.500 Kunjungan Tercatat di Rumah Aman Asap Kalteng, Relawan Butuh Dukungan Layanan Kesehatan

JawaPos.com - Kabut asap akibat kebakaran hutan di Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong kebutuhan ruang perlindungan bagi warga terdampak. Sejak Agustus 2026, sebanyak 25 titik Rumah Aman Asap yang dikelola Youth Act Kalimantan di bawah Yayasan Ranu Welum telah mencatat 2.500 kunjungan warga.

Untuk mendukung layanan di lokasi tersebut, Paragon Kahf berkolaborasi dengan Youth Act Kalimantan menyalurkan bantuan perlengkapan kesehatan dan kebutuhan dasar. Bantuan itu ditujukan untuk mendukung operasional 25 Rumah Aman Asap sekaligus membantu relawan yang mendampingi masyarakat di tengah paparan kabut asap.

Bantuan yang disalurkan meliputi tabung oksigen, nebulizer, masker KF94, masker dan filter respirator, vitamin, obat-obatan, alat pemurni udara (air purifier), air galon, serta pompa air. Penyerahan bantuan dilakukan di Rumah Aman Asap Desa Pilang, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Head of Corporate Affairs ParagonCorp Dwi Lesmana mengatakan penyaluran bantuan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang dihadapi masyarakat dan relawan di lapangan. Karena itu, pihaknya menggandeng Youth Act Kalimantan yang terlibat langsung dalam pendampingan warga di sejumlah Rumah Aman Asap.