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Penulis: Wahyu Wisnu Wardhana
Kamis, 29 Oktober 2026 | 03.54 WIB

Perkuat Sinergi, Kapolda Jatim Gelar Silaturahmi dengan DPD KSPSI AGN Jawa Timur

Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono (kiri) dan Ketua KSPSI AGN Jawa Timur Ahmad Fauzi (Istimewa). - Image

Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono (kiri) dan Ketua KSPSI AGN Jawa Timur Ahmad Fauzi (Istimewa).

JawaPos.com - Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono menegaskan bahwa serikat pekerja merupakan mitra strategis Polri dalam menjaga stabilitas keamanan, mengawal aspirasi buruh, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif di Jawa Timur.

Penegasan tersebut disampaikan saat Kapolda Jatim melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kantor Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Jawa Timur pada Rabu (28/10).

Kedatangan Kapolda didampingi jajaran pejabat utama Polda Jatim dan disambut langsung oleh Ketua KSPSI AGN Jawa Timur Ahmad Fauzi beserta pengurus. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan menjaga hubungan industrial yang harmonis.

Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Fauzi sempat menyoroti kondisi ketenagakerjaan di Jatim. Fauzi bercerita banyak anggota buruh yang menggantungkan hidup sebagai pekerja di perusahaan.

Merespons hal tersebut, Irjen Pol Dekananto menegaskan bahwa Polri dalam hal ini Polda Jawa Timur akan tetap berkomitmen dalam mengawal stabilitas ekonomi melalui 'Program Poliran' (Polisi Peduli Pengangguran) yang merupakan program prioritas Kapolri.

Editor: Diar Candra
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