Menteri Jumhur Dorong Penyelamatan Ekosistem Lingkungan Danau Toba

JawaPos.com- Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (SP PLN) menggelar serangkaian kegiatan dalam rangka Tobat Ekologis.

Dimulai dengan touring mobil listrik, start dari PLN Medan, Sumatera Utara, untuk mengkampanyekan pentingnya pengurangan emisi dengan mobil listrik. Kemudian ke Danau Toba untuk menebar benih ikan dan penanaman pohon.

"Di perjalanan, kita menebar kebaikan dengan cara menebar ikan di Danau Toba, ikan yang memang ikan endemik di danau di sini. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan penanaman pohon dan ada peresmian SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum)," kata Menteri Jumhur saat singgah di Danau Toba untuk menebar benih ikan, Rabu (28/10).

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Menurut Menteri Jumhur, semua yang dilakukan ini merupakan bagian dari membangun ekosistem dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia. Kali ini dimulai dari Sumut dan nanti akan dilanjutkan secara nasional.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Abrar Ali mengatakan, SP PLN mengucapkan terima kasih kepada Menteri LH Moh Jumhur Hidayat sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan SP PLN.

"Kawan-kawan DPD SP PLN Sumatera Utara melaksanakan kegiatan touring dari Medan ke Prapat. Di samping itu juga kami juga menebar benih ikan di Danau Toba. Berikutnya nanti kita juga akan menanam pohon bersama Pak Menteri. Ini merupakan kegiatan dari apa yang dikampanyekan kita semua, bagaimana mengurangi emisi gas buang dan tentu pohon merupakan salah satu proses yang menyerap dekarbonisasi," kata Abrar.

Menurut Abrar, program ini dimulai dari Sumatera Utara kemudian berlanjut ke Aceh hingga Papua. "Jadi setiap pegawai insan PLN akan menanam 1 pohon. Apa yang dilakukan SP PLN tersebut merupakan program yang ditujukan untuk generasi penerus berikutnya.

Selanjutnya, Menteri Jumhur dan rombongan melakukan kegiatan seremonial penanaman pohon di Taman Eden di Kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.

Aktivis lingkungan dan perintis sekaligus pengelola Taman Eden 100 Marandus Sirait mengatakan, pohon yang ditanam adalah pohon khas Toba. Selanjutnya akan ada penanaman berikutnya bekerja sama dengan PLN untuk menanam pohon di beberapa sekolah.