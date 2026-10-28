Bukan Saingan Ritel Modern, Kopdes Merah Putih Dianggap Bisa Sejahterakan Rakyat

Ilustrasi: Bangunan Kopdes Merah Putih. (Dok JawaPos.com)

JawaPos.com - Koperasi Desa Merah Putih dianggap bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat bila dikelola dengan baik. Kopdes juga dipercaya bukan saingan dari ritel modern.

Akademisi Universitas Cokroaminoto Makassar, Ibnu Munsir mengatakan, mahasiswa dan media perlu mengawal jalannya program Presiden Prabowo Subianto. Mereka menjadi jembatan antara pemerintah dan publik. ‎ ‎“Media ini memiliki peran strategis yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan masyarakat. Media menjadi jembatan di tengah arus perkembangan teknologi yang serba AI,” ujar Ibnu dalam diskusi publik di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (28/10). Dia menyampaikan, kritik terhadap program pemerintah merupakan hal wajar dalam negara demokrasi. Dengan kritik tersebut bisa memperbaiki program yang dijalankan. Baca Juga: Sebagian Mahasiswa Mulai Membubarkan Diri, Sisanya Bertahan dan Lakukan Pembakaran Meski begitu, kinerja pemerintah perlu dinilai secara objektif. Sehingga kritik yang diberikan bersifat membangun. "Pelaksanaan program tidak dapat dinilai hanya dalam waktu singkat. Evaluasi dan masukan yang konstruktif tetap diperlukan agar kebijakan pemerintah semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat," imbuhnya.

‎

Dalam kesempatan sama, ‎Ketua Karang Taruna Sulawesi Selatan Harmansyah mengatakan, Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan memiliki keterkaitan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.

Menurutnya, Kopdes bukan saingan jaringan ritel modern. Program ini dipercaya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.

‎

‎“Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat pedesaan dan menjadi titik hilirisasi program pemerintah,” kata Hermansyah.

‎

‎Ia juga menyoroti rencana pemanfaatan gudang koperasi untuk menampung dan memperdagangkan komoditas pangan dari wilayah setempat, seperti beras dan kakao.

‎

‎Dengan mekanisme tersebut, koperasi diharapkan dapat mendukung stabilitas harga sekaligus memperpendek rantai distribusi hasil pertanian.

‎

‎Pada sektor maritim, ia menyinggung pembangunan pelabuhan dan dermaga serta program Kampung Nelayan Merah Putih yang disebut mulai dikembangkan di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.