Pemulihan Sawah Pascabanjir Aceh, 54 Ribu Hektare Sudah Ditangani

JawaPos.com - Pemulihan lahan pertanian pascabanjir di Aceh terus dipercepat. Dari total sekitar 57 ribu hektare lahan pertanian terdampak, sekitar 54 ribu hektare telah ditangani melalui program optimalisasi lahan dan rehabilitasi sawah.

Sementara itu, sekitar 3 ribu hektare lahan yang mengalami kerusakan berat masih membutuhkan penanganan lanjutan. Pemerintah menargetkan pekerjaan yang belum selesai dapat berlanjut hingga 2027.

Kemajuan pemulihan terlihat di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen. Sawah yang sebelumnya tertimbun lumpur mulai kembali ditanami padi. Bahkan, sebagian lahan di lokasi lain telah memasuki masa panen.

Penanggung Jawab Swasembada Pangan Provinsi Aceh, Agus Susanto, menyampaikan perkembangan tersebut saat mendampingi kunjungan lapangan Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Wilayah Aceh, Imran, bersama jajaran Kementerian Pertanian dan penyuluh pertanian pada Kamis, 22 Oktober 2026.

“Secara umum kita ada 57.000 hektare. Ini sudah kita kerjakan dengan kegiatan oplah maupun rehab, tinggal sekitar 3.000 yang berat, yang memang PR belum kita selesaikan,” ujar Agus.

Di Kabupaten Bireuen, sekitar 250 hektare lahan masih mengalami kerusakan berat. Salah satu kendala utama adalah endapan lumpur yang di sejumlah lokasi mencapai dua meter sehingga membutuhkan alat berat, anggaran, dan waktu pengerjaan lebih panjang.

“Kalau lumpurnya sampai dua meter, coba bayangkan mau seperti apa. Sampai tidak kelihatan sawahnya. Saya kira butuh waktu dan sumber daya, baik anggaran maupun alat dan mesin pertanian,” kata Agus.

Penanganan lahan rusak berat juga telah dimulai di wilayah lain, termasuk Pidie dan Pidie Jaya. Adapun pekerjaan yang belum tuntas diharapkan dapat dilanjutkan pada 2027.

Petani Disiapkan Benih Jagung Sambil menunggu sawah kembali siap ditanami padi, pemerintah menyiapkan dukungan benih jagung bagi petani yang lahannya belum dapat dimanfaatkan. Bantuan tersebut diharapkan mulai disalurkan pada akhir Oktober 2026.