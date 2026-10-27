Bukan Sekadar Seremoni, Wilwatikta Awards 2026 Jadi Ajang Bertemunya Para Pengambil Kebijakan

JawaPos.com – Gelaran JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 pada Jumat (30/10) di Legacy Ballroom Surabaya akan jadi tempat bertemunya para pengambil kebijakan. Bukan hanya orang penting di tataran provinsi Jawa Timur atau kabupaten/kota, orang kepercayaan Presiden Indonesia pun bakal hadir dan jadi pembicara

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Plt Kepala Biro Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur Herum Fajarwati, dan CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar adalah deretan nama-nama yang akan memberikan perspektifnya di Wilwatikta Awards 2026 ini.

“Executive Networking adalah sebuah kesempatan langka, di mana ada puluhan atau bahkan ratusan tokoh kunci Jawa Timur dan Indonesia dalam satu ruangan eksklusif. Di sinilah kekuatan Wilwatikta Awards 2026 benar-benar terasa. Aacara ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan pencapaian dengan peluang, keberhasilan dengan keberlanjutan,” kata Wakil Pemimpin Redaksi (Wapemred) JawaPos.com Suprianto Selasa (27/10).

Sehingga puncak Wilwatikta Awards 2026 bukan hanya tentang siapa yang membawa pulang piala. Ia adalah tentang siapa yang duduk berdampingan, siapa yang saling bertukar gagasan, dan siapa yang pulang dengan membawa benih-benih kolaborasi baru. Karena pada akhirnya, pembangunan sejati tidak pernah lahir dari kerja sendirian, melainkan dari sinergi lintas sektor dan lintas daerah.

Sampai Selasa (27/10), 30 dari 38 kepala daerah (Bupati & Wali Kota) se-Jawa Timur mengonfirmasi hadir. Dalam suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan, para pemimpin dari berbagai sektor ini akan saling bertatap muka, berbagi cerita, dan yang terpenting akan membangun koneksi yang sebelumnya mungkin belum pernah terjalin.

"Di sinilah diplomasi daerah dan kolaborasi bisnis berpadu secara alami," tutur Wapemred JawaPos.com Suprianto. "Sembari merayakan keberhasilan pembangunan, para kepala daerah dan pemimpin industri bisa berbincang santai, membuka peluang investasi baru, serta merancang sinergi yang membawa dampak nyata bagi Jawa Timur,” tambah Suprianto.

Di atas meja-meja bundar yang tertata rapi, percakapan tak hanya berputar pada angka dan statistik. Namun juga tentang mimpi, tantangan, dan harapan. Seorang bupati mungkin sedang menjelaskan potensi wisata di daerahnya kepada seorang CEO perhotelan. Seorang wali kota mungkin tengah berdiskusi dengan pimpinan BUMN tentang proyek infrastruktur yang selama ini tertunda. Di sinilah, di sela-sela dessert dan obrolan santai, masa depan pembangunan Jawa Timur sering kali mulai dirumuskan.