Pemerintah Kabupaten Ngawi Kebut Regulasi Baru Untuk Persiapan Pilkades 2027

JawaPos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi mempercepat penyelesaian regulasi pemerintahan desa sebagai persiapan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2027. Regulasi baru tersebut ditargetkan rampung sebelum akhir tahun ini agar tahapan pemilihan dapat berjalan sesuai jadwal.

Saat ini, rancangan Peraturan Daerah (Perda) Pemerintahan Desa masih menjalani proses harmonisasi di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Aturan tersebut akan menggabungkan tiga perda lama yang mengatur perangkat desa, kepala desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ngawi Budi Santoso mengatakan penyatuan regulasi diperlukan untuk menyesuaikan aturan daerah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Desa.

"Saat ini masih tahap harmonisasi di provinsi. Nantinya dijadikan satu perda sekaligus menyesuaikan dengan PP Nomor 16 Tahun 2026 tentang Desa," ujarnya dikutip dari Radar Madiun, Selasa (27/10).