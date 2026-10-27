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Penulis: Ardini Pramitha
Rabu, 28 Oktober 2026 | 01.06 WIB

Dwi Bagus Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana usai Bunuh, Mutilasi dan Giling Jasad Istri Siri-Anak

Dwi Bagus Martono saat digelandang di Mapolda Jawa Timur. (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Dwi Bagus Martono saat digelandang di Mapolda Jawa Timur. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Ditreskrimum Polda Jawa Timur menjerat Dwi Bagus Martono dengan pasal pembunuhan berencana usai menghabisi nyawa istri sirinya Dini Hardiyanti, 30, dan anaknya AGF, 4 di salah satu hotel di Madiun.

Tidak hanya dibunuh, warga Madiun itu nekat memutilasi, membakar dan menggiling jasad korban untuk menghilangkan jejak. 

"Terhadap tersangka, penyidik menerapkan pasal pembunuhan berencana sebagaimana konstitusi hukum yang dituju diakibatkan oleh adanya korban yang meninggal dunia," kata Dirreskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Roy HM Sihombing saat konferensi pers di Mapolda Jawa Timur, Selasa (27/10/2026). 

Roy menjelaskan bahwa Dwi tega membunuh wanita yang telah dinikahi siri selama dua tahun itu karena cekcok yang akibat kecemburuan korban kepada pelaku usai menjemput istri sahnya. 

Padahal, saat itu pada 19 September 2026 tujuan mereka menginap adalah untuk merayakan ulang tahun. 

"Pada tanggal 20 dia datang. Si tersangka ini datang menemui korban. Nah, di situlah terjadi emosi yang meluap gitu. Ya, percekcokan di situ timbul," lanjutnya. 

Emosi yang tak terbendung, membuat pelaku hilang kendali sehingga nekat menghabisi nyawa Dini dengan cara dicekik.

"Nah, tanggal 20 itulah si korban ini dihabisi oleh atau dilakukan perbuatan dilakukan pembunuhan tersangka," jelasnya. 

Mengetahui korban tak berdaya, pelaku membawa jasad korban ke mobil dengan menggunakan sleeping bag. Sementara anaknya juga dibawa ke mobil. 

Editor: Estu Suryowati
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