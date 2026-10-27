Bandara Tjilik Riwut Belum Normal Meski Jarak Pandang Sudah 1 Km, Kini Tunggu Kesiapan Maskapai

Kondisi Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, masih terlihat sepi penumpang pada Selasa (27/10) (Foto : Heri/Prokalteng.co)
JawaPos.com - Operasional penerbangan di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya belum sepenuhnya kembali normal meski cuaca mulai cerah. Penerbangan yang datang dan keluar dari bandara di Kalimantan Tengah itu memang mengalami pembatalan terkait asap kebakaran hutan yang membuat jarak pandang terbatas.
Seperti diberitakan Pro Kalteng (Jawa Pos Group) pada Selasa (27/10) pihak otoritas bandara menegaskan operasiaonal memang belum pulih 100 persen. Alasan keselamatan penumpang tetap menjadi prioritas utama di atas kecepatan pembukaan rute penerbangan.
General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Tjilik Riwut I Made Darmawan mengatakan perbaikan jarak pandang bukan satu-satunya penentu operasional maskapai. Keputusan terbang melibatkan prosedur kompleks yang tidak bisa dilakukan secara instan.
“Memang benar, setelah turunnya hujan, kondisi jarak pandang di Bandara Tjilik Riwut mulai menunjukkan perbaikan hingga mencapai lebih dari 1.000 meter. Namun, kondisi tersebut belum serta merta menjadi dasar bahwa seluruh penerbangan dapat langsung dilaksanakan,” ujar Made Darmawan Selasa (27/10).
Made Darmawan menjelaskan operasional penerbangan membutuhkan koordinasi mendalam antarpihak. Aspek teknis harus dipastikan memenuhi standar keamanan ketat sebelum pesawat diizinkan lepas landas atau mendarat.
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