Pengakuan Dwi Bagus Tega Bunuh Anak Istri Sirinya, Takut Ketahuan

JawaPos.com - Dwi Bagus Martono, 40, tak hanya menghabisi nyawa istri sirinya Dini Hardiyanti, 30, usai cekcok.

Warga Kota Madiun itu juga turut menghabisi nyawa anak Dini, yang baru berusia empat tahun.

Buah hati Dini itu yang seharusnya dapat kasih sayang, justru mati sia-sia di tangan pria yang dicintai ibunya.

Dirreskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Roy HM Sihombing mengatakan, Dwi Bagus nekat menghabisi nyawa anak tanpa dosa itu karena takut ketahuan.

"Berdasarkan hasil pengakuan dari tersangka kepada kami, bahwa ada kekhawatiran dari dan tersangka bahwa anak ini akan menjadi saksi dalam persidangan tersebut. Makanya ikut juga diadili," kata Roy saat konferensi pers di Mapolda Jatim, Selasa (27/10/2026).

Roy menjelaskan cara membunuh yang dilakukan kepada anak tersebut, sama dengan membunuh Dini, yakni dicekik.

"Ibunya dicekik di hotel, sedangkan anak korban AGF dicekik di dalam mobil," jelasnya.

Roy mengungkapkan motif Dwi Bagus tega membunuh korban terjadi cekcok. Pertengkaran itu dipicu rasa cemburu korban usai pelaku menjemput istri sahnya saat mereka menginap di salah satu hotel di Madiun.