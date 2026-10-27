Kasus Mutilasi Tersadis, Dwi Bagus Hilangkan Jasad Istri Siri dan Anaknya Lewat Penggilingan

Dwi Bagus Martono saat digelandang di Mapolda Jawa Timur. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com - Dwi Bagus Martono menjadi dalang utama di balik hilangnya istri sirinya. Dini Hardiyanti, 30, dan anaknya, AGF, 4,. Keduanya hilang setelah dibunuh dan jasadnya dilebur secara sadis oleh pelaku.
Dirreskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Roy HM Sihombing menjelaskan kejadian itu bermula saat pelaku dan korban berniat merayakan ulang tahun anaknya di salah satu hotel di Kota Madiun, Sabtu (19/9/2026).
Kemudian, sesaat setelah mereka berhasil chekin, istri sah dari pelaku meminta untuk dijemput setelah melakukan aktivitas di luar.
"Nah, pada tanggal pada saat tanggal 19 itu juga istri sahnya ini minta dijemput ya dari luar sehingga dibuatlah alasan oleh si tersangka ini mobil dalam keadaan rusak kepada korban. Namun, korban sudah berhasil dimasukkan ke hotel tanggal 19," katanya.
Pelaku pun pergi untuk menjemput istri sahnya dan kembali lagi pada keesokan harinya, Minggu (20/9/2026).
"Pada tanggal 20 dia datang. Si tersangka ini datang menemui korban. Nah, di situlah terjadi emosi yang meluap gitu. Ya, percekcokan di situ timbul," lanjutnya.
Emosi yang tak terbendung, membuat pelaku hilang kendali sehingga nekat menghabisi nyawa Dini dengan cara dicekik.
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"Nah, tanggal 20 itulah si korban ini dihabisi oleh atau dilakukan perbuatan dilakukan pembunuhan tersangka," jelasnya.
Mengetahui korban tak berdaya, pelaku membawa jasad korban ke mobil dengan menggunakan sleeping bag. Sementara anaknya juga dibawa ke mobil.
"Anaknya juga juga dibunuh dengan cara yang sama yakni dicekik di dalam mobil. Kedua jenazah kemudian dibawa ke rumah korban di Madiun," katanya.
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