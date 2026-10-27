Pencarian Kata Kunci Video Kakak vs Adik Ramai, Perbincangan A Day In My Life jadi Perhatian

JawaPos.com - Kata kunci video Kakak vs Adik dan A Day In My Life berdurasi 17 menit menjadi perhatian pengguna media sosial pada Jumat (23/10). Perbincangan ini mencuat setelah sejumlah akun membagikan cuplikan yang diklaim menampilkan aktivitas kakak dan adik saat berada di dalam mobil.

Dikutip Radar Pati (Jawa Pos Group), meningkatnya rasa penasaran publik membuat pencarian tautan video tersebut semakin ramai. Meski begitu, klaim mengenai durasi dan keberadaan versi lengkapnya belum bisa dipastikan hanya dari unggahan yang beredar di TikTok maupun X.

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Cuplikan Video Kakak vs Adik Jadi Perbincangan

Berdasarkan cerita yang menyertai unggahan, rekaman tersebut dikemas seperti vlog keseharian. Video itu disebut memperlihatkan seorang remaja perempuan mengenakan hijab biru yang berada di dalam mobil bersama kakaknya sambil menunggu orang tua mereka kembali.

Narasi yang beredar menyebut beberapa kejadian dalam rekaman tersebut, mulai dari sang adik menyiapkan kamera ponsel di dasbor, kakaknya ikut masuk ke dalam bingkai, hingga aksi menarik pakaian yang digambarkan berlangsung secara bercanda.

Cuplikan itu kemudian dibagikan ulang dan menarik perhatian warganet. Namun, detail kejadian tersebut belum terkonfirmasi secara independen, sehingga narasi yang menyertainya tidak dapat langsung dianggap sebagai fakta yang telah terverifikasi.

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Keberadaan Video Berdurasi 17 Menit Belum Dipastikan

Banyaknya unggahan yang mencantumkan durasi 17 menit tidak serta-merta membuktikan bahwa rekaman lengkap tersedia sesuai klaim. Judul sensasional, gambar tangkapan layar, maupun potongan video juga belum cukup untuk memastikan keaslian sumbernya.

Pengguna media sosial disarankan memeriksa akun pengunggah dan asal konten sebelum mempercayai informasi yang dibagikan. Hindari pula menyebarkan tautan yang sumbernya tidak jelas.