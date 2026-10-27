2 Tahun Berkuasa, Prabowo Diminta Tingkatkan Ekonomi Lokal dan Perluas Lapangan Kerja

Presiden Prabowo Subianto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto diminta meningkatkan ekonomi lokal dan melakukan perluasan lapangan kerja. Selama 2 tahun memimpin, Prabowo dianggap sudah memberikan dampak bagi pembangunan daerah, seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ketua Umum DPW Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bangka Belitung sekaligus penggagas Babel Policy Forum 2026, Ahmad Rama Afrizal mengatakan, prestasi pemerintah perlu mendapat apresiasi yang layak. Namun tetap harus didorong agar pembangunan lebih merata.

“Capaian pemerintah selama dua tahun ini patut diapresiasi. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana berbagai program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, termasuk di Bangka Belitung,” ujar Rama dalam diskusi publik di Pangkalpinang, Selasa (27/10).

Sejumlah program yang menjadi perhatian dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran meliputi ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, investasi, infrastruktur, dan kesehatan.

Rama mengungkap, berdasarkan laporan pemerintah yang dipublikasikan pada Oktober 2026, Indonesia mencatat capaian swasembada pada delapan komoditas pangan dengan cadangan pangan mencapai 5,2 juta ton. Program MBG juga dilaporkan telah menjangkau 62 juta penerima manfaat.

Di sektor investasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sebesar Rp 3.923,2 triliun selama periode Oktober 2024 hingga September 2026. Investasi tersebut dilaporkan menyerap 5.485.944 tenaga kerja.

“Pembangunan tidak cukup hanya diukur dari besarnya investasi atau banyaknya program yang dijalankan. Ukuran keberhasilannya juga harus terlihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan terbukanya kesempatan kerja,” imbuhnya.

Melihat data di atas, pemerintah diminta lebih memperhatikan perekonomian Bangka Belitung, terutama dalam sektor pertambangan timah sebagai komoditas utama. Pengelolaan tambang harus dilakukan secara berkelanjutan dengan kehidupan masyarakat.

Bangka Belitung juga dinilai memiliki peluang untuk memperkuat sektor kelautan dan ekonomi biru. Potensi perikanan dan kawasan pesisir dapat dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat.

Namun, pengembangan sektor tersebut membutuhkan tata kelola yang baik agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Babel menilai bukan sekadar untuk mengkritik, melainkan juga memberikan gagasan agar kebijakan yang baik dapat terus diperkuat dan manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat,” tandasnya.