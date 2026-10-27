Kodam V/Brawijaya Raih Juara II Piala Panglima TNI Esports Championship 2026

JawaPos.com - Kodam V/Brawijaya sabet juara II dalam Piala Panglima TNI Esports Championship 2026 yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI, Sabtu (24/10/2026).

Dalam kompetisi tersebut, Kodam V/Brawijaya bersaing dengan Kodam XVII/Cenderawasih, yang menempati posisi pertama, dan Kodam II/Sriwijaya berada di urutan ketiga.

Wakil Ketua Panitia Piala Panglima TNI Esports Championship 2026, Canka Adzana Jagad Subiyanto, mengatakan kompetisi ini menerapkan sistem seleksi berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga babak final nasional di Jakarta.

Canka yang juga menjabat Ketua Bidang Kompetisi Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI) menjelaskan, rangkaian pertandingan diawali dengan kualifikasi di masing-masing Komando Daerah Militer (Kodam).

Tim yang lolos dari tahap daerah kemudian mengikuti kualifikasi tingkat nasional untuk memperebutkan tempat di babak final.

“Tim yang lolos dari tahap daerah kemudian melanjutkan perjuangan melalui kualifikasi tingkat nasional, untuk memperebutkan tempat di babak final,” ujar Canka saat dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (27/10/2026).

Menurut dia, mekanisme tersebut membuka kesempatan bagi atlet esports dari berbagai daerah untuk menunjukkan kemampuan dan bersaing di tingkat nasional.

Kompetisi yang mengusung tema Rise as One itu juga membawa pesan persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Selain menjadi ajang adu kemampuan, turnamen ini diharapkan dapat mendorong pembinaan atlet esports secara berkelanjutan.