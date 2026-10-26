Ledakan Pistol di Gudang Senjata Tewaskan Perwira Kopassus Letda Infanteri Jihad

JawaPos.com - Komando Pasukan Khusus (Kopassus) buka suara terkait dengan insiden di Markas Grup 2 Kopassus, Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng), yang menyebabkan Letda Infanteri Jihad Ahmad Al-Rasyid meninggal dunia.

Menurut Kepala Penerangan (Kapen) Kopassus) Kolonel Infanteri Indra Mardianto, insiden tersebut murni ledakan senjata api (senpi) jenis pistol. Lokasi kejadian berada di Gudang Senjata Grup 2 Kopassus.

”Kejadian pada hari Sabtu, 24 Oktober (2026), sekitar pukul setengah 12 siang,” kata dia saat dikonfirmasi pada Senin malam (26/10).

Kolonel Indra tidak menampik, insiden itu menyebabkan salah seorang perwira Kopassus meninggal dunia. Namun, dia menepis informasi yang beredar bahwa Letda Jihad meregang nyawa karena ditembak oleh sesama TNI.

”Mengenai kejadian tersebut memang terjadi korban meninggal dunia, namun secara kronologis tidak demikian seperti yang disebutkan dalam berita tewas ditembak,” jelas Indra.

Berdasar bukti rekaman CCTV di Gudang Senjata Grup 2 Kopassus, lanjut Indra, terjadi ledakan pistol yang dipantik oleh kelalaian dan ketidaksengajaan. Dia memang belum menjelaskan secara rinci. Namun dipastikan fakta akan diungkap.

”Itu kejadiannya di gudang senjata, pistol meledak, murni unsur kelalaian dan ketidaksengajaan. Semua terekam di CCTV,” imbuhnya.

Menurut Indra, rekaman CCTV itu akan menjadi bukti kuat dalam proses hukum yang kini ditangani oleh polisi militer. Dia menjamin, rangkaian insiden tersebut akan terungkap secara terang-benderang.

”Sehingga bisa terang benderang nanti proses hukumnya. Dan kasusnya akan dilimpahkan ke Denpom untuk proses penyidikan,” kata dia.