Labfor Telusuri Tungku di Rumah Dwi Bagus, Diduga Dipakai Bakar Jasad Istri Sirinya dan Anak

JawaPos.com – Tungku di belakang rumah Dwi Bagus Martono, terduga pelaku pembunuhan disertai mutilasi terhadap Dini Hardiyanti, 30, dan anaknya, AGF, 4, menjadi salah satu objek pemeriksaan tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jawa Timur.

Pemeriksaan berlangsung di rumah Jalan Kunir, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Senin (26/10).

Tungku tersebut diduga berkaitan dengan upaya pembakaran jasad kedua korban setelah peristiwa pembunuhan.

Tim Labfor melakukan pemeriksaan bersama personel Jatanras dan Satreskrim Polres Madiun Kota. Sejumlah petugas menyisir area rumah, terutama bagian belakang bangunan tempat tungku berada, untuk mencari petunjuk yang dapat membantu mengungkap kasus tersebut.

Olah tempat kejadian perkara (TKP) dipimpin Kasat Reskrim Polres Madiun Kota AKP Agus Riyadi.

Penyelidikan tidak hanya berfokus pada rumah di Jalan Kunir. Polisi juga menelusuri dua lokasi lain yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut, yakni Hotel Mataram dan sebuah rumah di Gang Tentrem, Jalan Doho, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.

Ketua RT 24 Gang Tentrem, Agung Rusmanto, mengatakan rumah di lingkungannya merupakan milik orang tua Dwi Bagus.

Meski alamat terduga pelaku masih tercatat di wilayah tersebut, Dwi Bagus disebut tidak menjadikan rumah itu sebagai tempat tinggal.

“Rumah di sini memang rumah orang tuanya, tetapi alamatnya masih di sini. Untuk tempat tinggalnya di Jalan Kunir, Kelurahan Ngegong,” kata Agung.