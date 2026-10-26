Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Ardini Pramitha
Selasa, 27 Oktober 2026 | 03.35 WIB

Labfor Telusuri Tungku di Rumah Dwi Bagus, Diduga Dipakai Bakar Jasad Istri Sirinya dan Anak

Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) terkait pembunuhan yang dilakukan Dwi Bagus Martono terhadap istri sirinya Dini Hardiyanti,30, dan anaknya yang berumur 4 tahun. (Bagas Bimantara/Radar Madiun) - Image

Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) terkait pembunuhan yang dilakukan Dwi Bagus Martono terhadap istri sirinya Dini Hardiyanti,30, dan anaknya yang berumur 4 tahun. (Bagas Bimantara/Radar Madiun)

JawaPos.com – Tungku di belakang rumah Dwi Bagus Martono, terduga pelaku pembunuhan disertai mutilasi terhadap Dini Hardiyanti, 30, dan anaknya, AGF, 4, menjadi salah satu objek pemeriksaan tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jawa Timur.

Pemeriksaan berlangsung di rumah Jalan Kunir, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Senin (26/10). 

Tungku tersebut diduga berkaitan dengan upaya pembakaran jasad kedua korban setelah peristiwa pembunuhan.

Tim Labfor melakukan pemeriksaan bersama personel Jatanras dan Satreskrim Polres Madiun Kota. Sejumlah petugas menyisir area rumah, terutama bagian belakang bangunan tempat tungku berada, untuk mencari petunjuk yang dapat membantu mengungkap kasus tersebut.

Olah tempat kejadian perkara (TKP) dipimpin Kasat Reskrim Polres Madiun Kota AKP Agus Riyadi. 

Penyelidikan tidak hanya berfokus pada rumah di Jalan Kunir. Polisi juga menelusuri dua lokasi lain yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut, yakni Hotel Mataram dan sebuah rumah di Gang Tentrem, Jalan Doho, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.

Ketua RT 24 Gang Tentrem, Agung Rusmanto, mengatakan rumah di lingkungannya merupakan milik orang tua Dwi Bagus. 

Meski alamat terduga pelaku masih tercatat di wilayah tersebut, Dwi Bagus disebut tidak menjadikan rumah itu sebagai tempat tinggal.

“Rumah di sini memang rumah orang tuanya, tetapi alamatnya masih di sini. Untuk tempat tinggalnya di Jalan Kunir, Kelurahan Ngegong,” kata Agung.

Menurut Agung, Dwi Bagus terkadang datang ke rumah tersebut. Namun, kedatangannya bukan untuk menetap karena rumah itu dalam kondisi kosong.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Madiun Kota Pendekar, Tak Hanya Pecel, Ada Ragam Makanan Enak yang Menggugah Selera - Image
Kuliner

Madiun Kota Pendekar, Tak Hanya Pecel, Ada Ragam Makanan Enak yang Menggugah Selera

Kamis, 15 Oktober 2026 | 06.54 WIB

Penyebab Ledakan Gudang Amunisi di Madiun Belum Diketahui, TNI AD: Tim Investigasi Masih Bekerja - Image
Berita Daerah

Penyebab Ledakan Gudang Amunisi di Madiun Belum Diketahui, TNI AD: Tim Investigasi Masih Bekerja

Jumat, 17 Juli 2026 | 22.53 WIB

Kronologi Ledakan Gudang Amunisi TNI AD di Madiun yang Gugurkan Satu Prajurit - Image
Nasional

Kronologi Ledakan Gudang Amunisi TNI AD di Madiun yang Gugurkan Satu Prajurit

Jumat, 17 Juli 2026 | 05.06 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

4

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

5

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

6

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

7

Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada

8

Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen

9

Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak

10

Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore