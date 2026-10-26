Wilwatikta Awards 2026 Menjadi Pembuktian Kepala Daerah dalam Membangun Wilayahnya

JawaPos.com - Atmosfer kompetisi sehat antarwilayah di Jawa Timur kian terasa menghangat menjelang puncak JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026. Ajang penghargaan bagi daerah-daerah berprestasi di Jawa Timur itu akan berlangsung Jumat (30/10) mendatang di Legacy Ballroom, Surabaya.

Pada Wilwatikta Awards 2026 ini ada tujuh indikator yang harus dipenuhi 38 kota/kabupaten di Jatim. Dan parameter ini semuanya berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS).

Namun, bagaimana sebenarnya cara BPS menentukan siapa yang paling layak berada di podium puncak? Pertanyaan ini menjadi kunci karena di sinilah letak kredibilitas seluruh ajang ini dipertaruhkan. Publik tentu ingin memastikan bahwa penilaian berlangsung adil, transparan, dan tidak meninggalkan celah bagi intervensi pihak manapun.

Jawabannya ada pada pengukuran data Year-on-Year (YOY) berbasis laporan resmi BPS Jatim. Artinya, BPS tidak hanya melihat seberapa besar daerah tersebut saat ini, melainkan seberapa cepat dan tangguh daerah itu melompat maju dari tahun sebelumnya.

Pendekatan ini memastikan bahwa daerah dengan kapasitas kecil sekalipun memiliki peluang yang sama untuk bersaing. Asalkan mampu menunjukkan percepatan yang signifikan. Pertumbuhanlah yang menjadi pahlawan, bukan sekadar ukuran semata.

Dengan metode YOY ini, setiap perubahan—sekecil apa pun—tercatat dengan jelas. Mulai dari peningkatan pendapatan per kapita, penurunan angka kemiskinan, hingga perbaikan layanan dasar di tingkat desa/kelurahan. Semua bergerak dalam satu kesatuan indikator yang objektif dan terukur.

Pada Wilwatikta Awards 2026 ini, berikut tujuh parameter yang akan diberikan kepada daerah-daerah di Jawa Timur yang memiliki lompatan dalam membangun wilayahnya.

1. Akselerasi Ekonomi Progresif