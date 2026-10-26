Jasad Istri-Anak Dibakar dan Digiling Usai Dimutilasi, Pelaku Ngaku Untuk Hilangkan Jejak

JawaPos.com - Dwi Bagus Martono (DBM) tega membakar, memutilasi dan menggiling jasad istrinya Dini Hardiyanti, 30, dan anaknya berinisial AGEF, 4, usai dibunuh untuk menghilangkan jejak.

Dirreskrimum Polda Jatim, Kombes Roy H M Sihombing menjelaskan pembunuhan terhadap Dini dilakukan pelaku di salah satu hotel di Madiun dengan cara mencekik.

Setelah itu, Dwi Bagus juga membunuh anak Dini di mobil dengan cara yang sama.

"Dari hasil yang kami dapatkan memang peristiwa pembunuhannya ini cukup sadis karena pertama pelaku melakukan pembunuhan dulu terhadap istri sirinya di sebuah kamar di hotel di Madiun. Kemudian setelah itu dia melakukan lagi terhadap anaknya," ungkap Roy, Senin (26/10).

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Sebagai upaya menghilangkan jejak, pelaku membawa jasad kedua korban di belakang pekarangan rumahnya. Bukan untuk dikubur, melainkan dibakar.

"Kemudian setelah dibakar dimasukkan ke dalam penggilingan daging ya. Kemudian setelah itu dibakar lagi dan baru rencananya dibuang ke laut," jelasnya.

Polisi akhirnya menangkap Dwi Bagus pada Minggu (25/10/2026) di Jombang. Barang bukti yang berhasil diamankan untuk sementara adalah satu unit mobil Pajero, mobil Karimun dan satu sepeda motor.

"Semalam kami sudah amankan pelaku yang diduga pelaku tindak pidana pembunuhan ya," katanya.