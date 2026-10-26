Kronologi Dwi Bagus Bunuh, Bakar dan Mutilasi Istri Siri dan Anaknya, Cekcok Berakhir Digiling

JawaPos.com - Dwi Bagus Martono (DBM) tega menghabisi nyawa istri sirinya bernama Dini Hardiyanti, 30, dan anaknya berinisial AGEF, 4, di salah satu hotel Kota Madiun.

Dini Hardiyanti dan anaknya sebelumnya dilaporkan hilang ke Polres Madiun Kota pada 20 September 2026. Namun, kasus itu ternyata beralih jadi pembunuhan sadis.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur menceritakan kasus itu bermula saat pelaku dan Dini bertengkar saat menginap di hotel Kota Madiun. Pertengkaran itu diduga karena kecemburuan.

"Jadi, dilakukan oleh suami sirinya, karena pertengkaran di sebuah hotel di wilayah Madiun Kota, terus dibunuh dengan cara mencekik, dibawa keluar hotel, dan anaknya sendiri pun diperlakukan yang sama tapi beda tempat di dalam mobil," kata Jumhur, Senin (26/10/2026).

Kekejian Dwi Bagus tak berhenti sampai di situ. Sebagai upaya menghilangkan jejak, pelaku membawa jasad Dini dan anaknya ke belakang pekarangan rumahnya.

Bukan untuk dikubur, tetapi untuk dibakar.

"Pembunuhannya itu berantai yaitu mungkin tadi sudah disampaikan Bapak Direktur ya, dengan cara membakar dan memotong menggiling bagian-bagian tubuh," bebernya.

Kemudian, pada tanggal 20 September 2026, keluarga korban yang berasal dari Bogor didampingi pelaku melaporkan orang hilang ke Polres Madiun Kota.

Namun, hilangnya Dini dan anaknya itu ternyata dibunuh, lalu dibakar dan berakhir di penggilingan daging dan terungkap, pada Minggu (25/10/2026).