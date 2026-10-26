Jarak Pandang Akibat Kabut Asap di Kotim Kaltim Turun di Bawah 20 Meter, Warga Diminta Waspada

Kondisi udara pagi hari di pusat Kota Banjarmasin yang dipenuhi kabut asap tebal pada Senin (19/10). (Radar Banjarmasin)

JawaPos.com - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kotim Raihansyah mengatakan, jarak pandang di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), turun hingga di bawah 20 meter akibat kabut asap yang menyelimuti wilayah tersebut pada pagi hari.

Ia mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah kecelakaan, baik di jalan raya maupun jalur penyeberangan sungai.

“Seiring dengan kabut asap yang tiap pagi jarak pandang itu sekitar di bawah 20 meter, kami terus mengimbau melalui media sosial Dishub dan lainnya agar kita sama-sama berhati-hati di dalam berlalu lintas,” ujar Raihansyah seperti dikutip dari Radar Sampit (Jawa Pos Grup), Senin (26/10).

Menurutnya, keterbatasan jarak pandang tidak hanya membahayakan pengguna jalan darat, tetapi juga masyarakat yang menggunakan layanan penyeberangan sungai.

Kondisi tersebut berpotensi memicu kecelakaan apabila pengguna transportasi tidak meningkatkan kewaspadaan.

“Baik di darat maupun di sungai penyeberangan. Karena di sungai penyeberangan pun jarak pandang ini terbatas dan mengkhawatirkan, takutnya ada kejadian atau kecelakaan yang tidak kita inginkan,” jelasnya.

Raihansyah mengimbau masyarakat menunda perjalanan pada pagi hari apabila tidak mendesak. Pengendara diminta tidak memaksakan diri melintas ketika jarak pandang sangat terbatas demi menghindari risiko kecelakaan.

“Kalau memang tidak terlalu perlu, pada pagi hari jangan keluar karena jarak pandang ini terbatas. Ini supaya kita sama-sama menjaga keselamatan berlalu lintas,” tegasnya.

Selain itu, pengendara diminta menyalakan lampu kendaraan pada siang hari ketika kabut asap mengurangi jarak pandang. Langkah tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan keselamatan selama berkendara.

“Di jalan juga kami mengimbau untuk menyalakan lampu pada siang hari, karena ini salah satu upaya untuk keselamatan kita,” pungkas Raihansyah.

Sebelumnya, Kabut asap tebal masih menyelimuti Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Kamis (22/10) pagi akibat kebakaran hutan lahan (karhutla). Jarak pandang pukul 07.00 WIB hanya 5 meter. Kondisi tersebut diduga membuat insiden mobil Toyota Rush menabrak pembatas Bundaran 0 Kilometer Sampit hingga naik ke atas taman.