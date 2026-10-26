Usai Diguyur Hujan Minggu Sore, Langit Biru Terlihat di Balangan Kalsel, Warga Bersyukur Udara Segar

Langit biru akhirnya tampak di kawasan pusat kota Paringin, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (26/10) pagi usai diguyur hujan pada Minggu (25/10) sore (Radar Banjarmasin)

JawaPos.com - Usai diguyur hujan pada Mnggu (25/10) sore, langit di kawasan pusat kota Paringin, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan (Kalsel), terlihat biru pada Senin (26/10) pagi. Kabut asap akibat paparan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) itu akhirnya tersapu air.

Membaiknya kondisi langit dan udara ini disambut penuh kelegaan oleh masyarakat setempat. Rahmad Sadiki, 25, salah seorang warga Tebing Tinggi yang sehari-hari beraktivitas di Paringin, mengungkapkan bahwa kualitas udara pagi ini terasa jauh lebih segar.

"Alhamdulillah, pagi ini udara terasa jauh lebih segar dan langit Paringin kembali cerah," ujarnya seperti dikutip dari Radar Banjarmasin (Jawa Pos Grup), Senin (26/10).

Ia mengatakan, kondisi langit yang membiru dan udara yang lebih ramah bagi pernapasan membuat aktivitas warga kembali menggeliat.

"Jarak pandang saat berkendara juga sudah sepenuhnya normal, tidak ada halangan kabut jadi tidak waswas lagi di jalan," tutur Rahmad.

Dengan kondisi ini, ia menaruh harapan besar agar curah hujan bisa menyapu bersih sumber bencana di wilayah Balangan dan sekitarnya.

"Semoga guyuran hujan ini benar-benar efektif menekan titik panas di area pedalaman, sehingga persoalan lahan terbakar ini bisa segera teratasi dan asapnya tidak kembali lagi," harapnya.

Meski secara kasat mata kondisi langit Balangan tampak cerah, dampak sisa polusi udara akibat karhutla di kawasan sekitar masih harus diwaspadai.