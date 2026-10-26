Suami Siri Bunuh lalu Mutilasi Istri dan Anaknya di Madiun, Diringkus Polda Jatim

Rekaman CCTV di salah satu hotel Madiun sebelum Dwi Bagus Martono (DBM) membunuh dan mutilasi istri sirinya, Dini Hardiyanti, 30 dan anaknya laki-laki berinisial AGEF, 4, di Madiun. (Istimewa)
JawaPos.com - Polda Jawa Timur menangkap Dwi Bagus Martono (DBM), yang diduga membunuh dan memutilasi istri sirinya, Dini Hardiyanti, 30 dan anaknya laki-laki berinisial AGEF, 4, di Madiun.
Sebelum kasus ini mencuat, Dini dan anaknya sempat dilaporkan hilang sejak 20 September 2026.
Dirreskrimum Polda Jatim, Kombespol Roy H M Sihombing mengatakan, Dwi Bagus telah ditangkap pada Minggu (25/10) malam.
"Semalam kami sudah amankan pelaku yang diduga pelaku tindak pidana pembunuhan ya. Di mana awalnya bahwa pihak korban dilaporkan hilang yaitu seorang perempuan dan seorang anak dilaporkan hilang ditangani oleh Polres Madiun,” ujar Roy saat dikonfirmasi Senin (26/10).
Roy membenarkan bahwa hilangnya Dini dan anaknya itu disebabkan karena dibunuh oleh Dwi.
"Setelah kami lakukan penyelidikan ternyata hilangnya itu disebabkan karena telah terjadi pembunuhan ya. Pembunuhan yang dilakukan oleh suami siri dari perempuan tersebut," ucap dia.
Roy mengungkapkan, pembunuhan terhadap korban Dini dilakukan oleh pelaku di salah satu kamar hotel di Madiun.
"Kemudian setelah itu dia melakukan (pembunuhan) lagi terhadap anaknya," ungkap Roy.
Setelah membunuh korban, pelaku diduga berusaha menghilangkan jejak dengan membakar jasad kedua korban di belakang pekarangan rumahnya dengan sadis.
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"Kemudian setelah dibakar dimasukkan ke dalam penggilingan daging ya. Kemudian setelah itu dibakar lagi dan baru rencananya dibuang ke laut," jelasnya.
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