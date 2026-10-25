Sekar Jatim Jadi Terobosan Polda Jatim Wujudkan Kerja Restoratif Narkotika dengan Pulihkan Pengguna

Sekar Jatim ini digagas oleh AKBP Dyah Arum Sari, S.H., S.I.K., M.H., Penyidik Madya Ditresnarkoba Polda Jatim Siswa PKN Tingkat II Pusdikmin Angkatan XXVI TA 2026 Catur Prasetya kelas Rajawali. (Istimewa)
JawaPos.com – Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim meluncurkan program baru bertajuk Sekar Jatim. Program ini merupakan akronim Sinergi Keadilan Restorasi Narkotika Jawa Timur.
Sekar Jatim ini diperkuat dengan keputusan Kapolda Jatim Nomor Kep/532/X/2026 tertanggal 21 Oktober 2026 sebagai pedoman baku penanganan keadilan restoratif (restorative justice) bagi penyalah guna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika di wilayah Jawa Timur.
Dari data Polda Jatim sepanjang 2025, Ditresnarkoba Polda Jatim beserta jajaran berhasil mengungkap 6.042 kasus dengan 7.774 tersangka. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.608 perkara diselesaikan melalui mekanisme keadilan restorative. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mencatatkan 992 perkara.
Sekar Jatim ini digagas oleh AKBP Dyah Arum Sari, S.H., S.I.K., M.H., Penyidik Madya Ditresnarkoba Polda Jatim Siswa PKN Tingkat II Pusdikmin Angkatan XXVI TA 2026 Catur Prasetya kelas Rajawali. Sekar Jatim hadir sebagai jawaban atas berlakunya paradigma hukum pidana baru yang mengedepankan pemulihan ketimbang pemidanaan semata.
Nah, Sekar Jatim memiliki nilai strategis dan memberikan dampak nyata bagi negara dari berbagai sisi. Misalnya penghematan anggaran negara. “Dengan mengalihkan penyalah guna murni ke jalur rehabilitasi, negara dapat menghemat anggaran biaya penahanan secara signifikan. Sebagai gambaran, pada tahun 2025 terdapat 2.324 tersangka yang perkaranya berhasil diselesaikan secara restorative,” tulis keterangan Sekar Jatim kepada media.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede
Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada
Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen
Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak
Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022