Sekar Jatim Jadi Terobosan Polda Jatim Wujudkan Kerja Restoratif Narkotika dengan Pulihkan Pengguna

JawaPos.com – Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim meluncurkan program baru bertajuk Sekar Jatim. Program ini merupakan akronim Sinergi Keadilan Restorasi Narkotika Jawa Timur.

Sekar Jatim ini diperkuat dengan keputusan Kapolda Jatim Nomor Kep/532/X/2026 tertanggal 21 Oktober 2026 sebagai pedoman baku penanganan keadilan restoratif (restorative justice) bagi penyalah guna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika di wilayah Jawa Timur.

Dari data Polda Jatim sepanjang 2025, Ditresnarkoba Polda Jatim beserta jajaran berhasil mengungkap 6.042 kasus dengan 7.774 tersangka. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.608 perkara diselesaikan melalui mekanisme keadilan restorative. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mencatatkan 992 perkara.

Sekar Jatim ini digagas oleh AKBP Dyah Arum Sari, S.H., S.I.K., M.H., Penyidik Madya Ditresnarkoba Polda Jatim Siswa PKN Tingkat II Pusdikmin Angkatan XXVI TA 2026 Catur Prasetya kelas Rajawali. Sekar Jatim hadir sebagai jawaban atas berlakunya paradigma hukum pidana baru yang mengedepankan pemulihan ketimbang pemidanaan semata.