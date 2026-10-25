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Sabik Aji Taufan
Senin, 26 Oktober 2026 | 05.47 WIB

Buka Peluang Ekonomi Baru, Prabowo Diminta Bangun Wisata Berbasis Potensi Lokal

Pura Ulun Danu di danau Beratan, salah satu ikon pariwisata Bali. (Freepik)

 

JawaPos.com - Pemerintahan Prabowo Subianto diminta memperkuat pariwisata berbasis potensi lokal. Cara ini diyakini bisa membuka peluang ekonomi baru.
 
Direktur Lembaga Kajian dan Study Kebijakan Publik (Lanskap) Bali, I Wayan Agus Pebriana mengatakan, keberhasilan pariwisata tidak bisa dilihat hanya dari jumlah kunjungan. Kualitas pengalaman yang dirasakan wisatawan harus menjadi aspek penting yang dipikirkan.
 
“Pertumbuhan pariwisata nasional tidak bisa lagi diukur dari berapa banyak orang datang, tapi dari seberapa lama mereka tinggal, seberapa dalam mereka menghargai budaya, dan seberapa besar manfaatnya kembali ke masyarakat lokal,” kata Wayan dalam diskusi publik di Denpasar, Bali, Minggu (25/10).
 
Indonesia memiliki kekayaan lokal yang begitu luas. Dengan memanfaatkan keunggulan ini, maka akan keberlangsungan  kehidupan masyarakat.
 
 
Pemerintah juga harus memperluas jaringan wisata dalam negeri. Sehingga, tidak hanya terfokus kepada Bali.
 
“Bali lestari adalah kunci, tapi Indonesia tidak boleh hanya Bali saja,” kata Wayan. 
 
Pengembangan destinasi di berbagai wilayah diharapkan dapat memperluas persebaran manfaat ekonomi pariwisata, membuka peluang usaha baru, serta mengurangi ketimpangan antardaerah.
 
Dalam kesempatan sama, Aktivis Pemuda Hindu, I Kadek Nova Semadi, menilai pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal dapat menjadi salah satu cara untuk memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus mempertahankan identitas budaya daerah.
 
Di Bali masih banyak sektor yang bisa dikembangkan. Mulai dari wisata spiritual, perkebunan, budaya, hingga edukasi. 
 
 
"Potensi wisata spiritual, perkebunan, budaya, dan edukasi dapat dikembangkan untuk memperluas kesempatan ekonomi sekaligus memperkenalkan keragaman Bali," katanya. 
 
Dua tahun kepemimpinan Prabowo harus memperkuat peran sektor pariwisata dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya melalui penguatan ekonomi lokal, pelestarian budaya, dan pembangunan yang berkelanjutan.
 
Arah pengembangan tersebut dapat dikaitkan dengan Asta Cita, terutama agenda melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, mendorong kewirausahaan, serta memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
 
Dalam konteks pariwisata, upaya tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan desa wisata, penguatan UMKM dan koperasi, serta peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu mengambil peran lebih besar dalam rantai ekonomi pariwisata.
 
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa adat, pelaku usaha, komunitas budaya, perguruan tinggi, dan masyarakat juga diperlukan untuk memastikan pengembangan destinasi berjalan secara terarah.
 

Editor: Sabik Aji Taufan
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