Tarik Tombur Toba Sukses, Tahun Depan Akan Lebih Besar untuk Bangkitkan Pariwisata Sumut

JawaPos.com - Tarik Tombur Toba selesai digelar di Pantai Atsari, Parapat, Simalungun, Sumatera Utara, dihadiri ribuan peserta dari sejumlah daerah di Sumatera Utara.

Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu mengatakan, Festival Tarik Tombur Toba pada Sabtu (24/10), diharapkan menjadi pembangkit pariwisata di Sumatera Utara.

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Dia berharap jumlah kunjungan tersebut berdampak pada meningkatnya perputaran ekonomi di Parapat maupun kawasan Danau Toba lainnya.

”Terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Acara perdana ini bisa kita lakukan, dan akan kita buat yang lebih besar pada tahun depan,” ungkap Bane, Minggu (25/10).

Anggota Komisi VII DPR RI itu mengajak semua pihak untuk berkolaborasi membangkitkan pariwisata Parapat maupun kawasan Danau Toba lainnya.

Bane yakin, kebangkitan pariwisata akan menjadi mesin penggerak perekonomian masyarakat.

”Mari kolaborasi jadikan Danau Toba destinasi pilihan yang asyik. Sampai ketemu di Tarik Tombur Toba 2027,” ucap Bane.