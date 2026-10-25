Tarik Tombur Toba Sukses, Tahun Depan Akan Lebih Besar untuk Bangkitkan Pariwisata Sumut

Festival Tarik Tombur Toba sukses digelar di Pantai Atsari, Parapat, Simalungun, Sumatera Utara. (Istimewa)
JawaPos.com - Tarik Tombur Toba selesai digelar di Pantai Atsari, Parapat, Simalungun, Sumatera Utara, dihadiri ribuan peserta dari sejumlah daerah di Sumatera Utara.
Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu mengatakan, Festival Tarik Tombur Toba pada Sabtu (24/10), diharapkan menjadi pembangkit pariwisata di Sumatera Utara.
Sebagai pemrakarsa Tarik Tombur Toba, Bane Raja Manalu menyampaikan, panitia mencatat kunjungan ke Tarik Tombur Toba hampir mencapai 2.000 orang.
Dia berharap jumlah kunjungan tersebut berdampak pada meningkatnya perputaran ekonomi di Parapat maupun kawasan Danau Toba lainnya.
”Terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Acara perdana ini bisa kita lakukan, dan akan kita buat yang lebih besar pada tahun depan,” ungkap Bane, Minggu (25/10).
Anggota Komisi VII DPR RI itu mengajak semua pihak untuk berkolaborasi membangkitkan pariwisata Parapat maupun kawasan Danau Toba lainnya.
Bane yakin, kebangkitan pariwisata akan menjadi mesin penggerak perekonomian masyarakat.
”Mari kolaborasi jadikan Danau Toba destinasi pilihan yang asyik. Sampai ketemu di Tarik Tombur Toba 2027,” ucap Bane.
Tarik Tombur Toba edisi perdana digelar sehari penuh pada Sabtu (24/10).
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