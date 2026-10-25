Pastikan Suplai Air Saat Padamkan Kebakaran Hutan, BPBD Jatim Buat Tandon Portabel 30 Liter

JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lereng Arjuno-Welirang, belum sepenuhnya padam. Sejauh ini terpantau masih ada dua titik api. Lokasi berada sekitar 650 meter dari pos pantau.

Dikutip dari Radar Bromo (Jawa Pos Grup) Minggu (25/10) Agen Informasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur Kabupaten Pasuruan Slamet Prayitno mengatakan api sudah mengecil, tapi arahnya belum aman.

“Dari pemantauan terlihat dua titik api. Apinya mulai mengecil, tapi merambat ke arah kaki gunung. Jadi tetap kami pantau terus," ujarnya. Ada dua hal yang masih menyulitkan petugas di lapangan. Yakni, kencangnya embusan angin dan medan yang terjal. “Kondisi terpantau kondusif. Tapi anginnya kencang dan medannya terjal, itu kendala kami di lapangan," kata Slamet.

Pemadaman melibatkan banyak unsur. Di antaranya, BPBD Provinsi Jawa Timur dan BPBD Kabupaten Pasuruan, Polres Pasuruan, Polsek dan Koramil Prigen, Tahura R. Soerjo, Polhut, Yayasan Cempaka, relawan MPA, serta warga Tretes. Sabtu (24/10) pagi, sekitar 35 sampai 40 relawan Dayurejo berangkat sejak pukul 05.30 WIB.

Mereka menyisir pipa air yang terbakar. Di area Kop-kopan, sejumlah warga Ledug memperbaiki saluran pipa. Dari Camp Polri, personel naik ke kawasan hutan Alap-alap. Pos 1 difokuskan memadamkan api dan bakti sosial.

Pos 2 melakukan bakti sosial. Tim gabungan juga telah menyusun rencana pergerakan lanjutan pada Senin (26/10). Sebanyak 25 personel direncanakan bergerak dari Pos Pesanggrahan menuju kawasan Putuk Gede, Putuk Bunder, dan Gunung Limas.

Sementara itu, pergerakan personel Polri dibagi dalam dua pos. “Pos pertama difokuskan pada penanganan karhutla sekaligus kegiatan bakti sosial, sedangkan Pos kedua diarahkan untuk kegiatan bakti sosial," ujarnya.

Upaya pemadaman kebakaran di Gunung Arjuno mendapat dukungan tambahan pasokan air. BPBD Provinsi Jawa Timur menuntaskan pemasangan tandon portabel berkapasitas 30.000 liter di lapangan Kaliandra, Jumat (23/10) malam. Tandon sudah bisa difungsikan. Namun, pengisian hingga penuh membutuhkan waktu karena kapasitasnya cukup besar. Sementara armada tangki air yang tersedia hanya dua unit dengan kapasitas masing-masing 5 ribu liter.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Hariyadi mengatakan dukungan sarana air tersebut menjadi bagian dari upaya penanganan hingga seluruh titik api dinyatakan padam.