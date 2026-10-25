Dikepung Asap Pekat dan Sungai Mengering, Wisata Air Hitam Sebangau di Palangkaraya Pun Mati Suri

JawaPos.com – Pariwisata lokal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah juga terdampak asap yang ditimbulkan kebakaran hutan. Ditambah kemarau, maka kian lengkaplah kisah penderitaan pelaku wisata di Wisata Air Hitam Sebangau di Kereng Bangkirai, Palangkaraya. Bahkan pernah dalam sehari tidak ada pengunjung.

Kabut asap akibat kebakaran hutan membuat jarak pandang terbatas di Wisata Air Hitam Sebangau di Kereng Bangkirai, Palangkaraya. Kondisi itu terpantau langsung saat Kalteng Pos (Jawa Pos Grup) mendatangi lokasi wisata di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah itu pada Minggu (25/10).

Pondok terapung susur sungai di kawasan itu disebut sudah hampir tiga bulan tidak beroperasi. Penyebabnya, debit air sungai menyusut tajam dan wisatawan tak lagi datang. Kondisi itu diperparah dengan asap yang mengepung wilayah Kalteng karena kebakaran hutan yang masih terjadi hingga hari ini.

Pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sebangau Sudianoor menyebut sepinya pengunjung dipicu kabut asap. Menurutnya, kebakaran hitan tahun ini tergolong parah.