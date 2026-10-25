Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Jawa Pos Radar
Senin, 26 Oktober 2026 | 01.01 WIB

Dikepung Asap Pekat dan Sungai Mengering, Wisata Air Hitam Sebangau di Palangkaraya Pun Mati Suri

Wisata Air Hitam Sebangau Palangkaraya tanpa aktivitas karena asap kebakaran hutan dan kemarau (Dok Fatih/kaltengpos.jawapos.com) - Image

Wisata Air Hitam Sebangau Palangkaraya tanpa aktivitas karena asap kebakaran hutan dan kemarau (Dok Fatih/kaltengpos.jawapos.com)

JawaPos.com – Pariwisata lokal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah juga terdampak asap yang ditimbulkan kebakaran hutan. Ditambah kemarau, maka kian lengkaplah kisah penderitaan pelaku wisata di Wisata Air Hitam Sebangau di Kereng Bangkirai, Palangkaraya. Bahkan pernah dalam sehari tidak ada pengunjung.

Kabut asap akibat kebakaran hutan membuat jarak pandang terbatas di Wisata Air Hitam Sebangau di Kereng Bangkirai, Palangkaraya. Kondisi itu terpantau langsung saat Kalteng Pos (Jawa Pos Grup) mendatangi lokasi wisata di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah itu pada Minggu (25/10).

Pondok terapung susur sungai di kawasan itu disebut sudah hampir tiga bulan tidak beroperasi. Penyebabnya, debit air sungai menyusut tajam dan wisatawan tak lagi datang. Kondisi itu diperparah dengan asap yang mengepung wilayah Kalteng karena kebakaran hutan yang masih terjadi hingga hari ini.

Pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sebangau Sudianoor menyebut sepinya pengunjung dipicu kabut asap. Menurutnya, kebakaran hitan tahun ini tergolong parah.

“Hampir 3 bulan ini untuk pondok terapung susur sungai itu tidak ada beraktivitas sama sekali lah, dikarenakan istilahnya pengunjungnya yang memang tidak ada,” kata Sudianoor. Air sungai yang surut menyisakan alur dangkal penuh rintangan berupa batang dan tulang kayu. Sebanyak 16 unit pondok terapung tidak bisa berlayar karena berisiko kandas.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rehabilitasi Teluk Mendale Aceh Tengah Capai 75 Persen, Wisatawan Ditargetkan Kembali - Image
Berita Daerah

Rehabilitasi Teluk Mendale Aceh Tengah Capai 75 Persen, Wisatawan Ditargetkan Kembali

Minggu, 18 Oktober 2026 | 18.11 WIB

Naik Kapal dari Luwuk ke Banggai Laut, Berikut Jadwal, Tarif, dan Tips Perjalanannya - Image
Wisata Dan Kuliner

Naik Kapal dari Luwuk ke Banggai Laut, Berikut Jadwal, Tarif, dan Tips Perjalanannya

Jumat, 16 Oktober 2026 | 00.38 WIB

Studi Visa: Wisatawan Asing Pilih Indonesia karena Terjangkau, 77 Persen Liburan Bareng Keluarga - Image
Travelling

Studi Visa: Wisatawan Asing Pilih Indonesia karena Terjangkau, 77 Persen Liburan Bareng Keluarga

Kamis, 15 Oktober 2026 | 04.50 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

4

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

5

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

6

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

7

Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026

8

Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak

9

Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol

10

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore