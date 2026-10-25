Dua Orangutan Korban Evakuasi dari Kebun Sawit di Kalimantan Barat Kembali ke Habitat Alami

JawaPos.com - Dua individu orangutan yang sebelumnya diselamatkan dari kawasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, kini kembali ke habitat alaminya. Pelepasliaran ini menjadi pengingat bahwa upaya penyelamatan satwa liar harus diiringi dengan perlindungan hutan sebagai tempat hidup mereka.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melepasliarkan kedua orangutan tersebut bersama CEO Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI), Dokter Karmele Liano Sanchez, serta unsur TNI dan Polri di Ketapang, Sabtu (24/10).

Kedua orangutan itu sebelumnya dievakuasi dari Desa Laman Satong, Kabupaten Ketapang, pada Jumat (23/10), setelah ditemukan berada di area perkebunan kelapa sawit.

Kedua orangutan tersebut masing-masing bernama Adil dan Gigih. Adil merupakan orangutan jantan berusia lebih dari delapan tahun, sedangkan Gigih berjenis kelamin jantan dengan perkiraan usia di atas 10 tahun.

Raja Juli menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan penyelamatan dan pelepasliaran kedua satwa tersebut. Namun, peristiwa itu sekaligus menunjukkan bahwa perlindungan habitat orangutan masih menjadi tantangan yang harus ditangani bersama.

“Kita gembira karena kita berhasil me-rescue orangutan dari perkebunan kelapa sawit. Namun saat bersamaan kita menjadi sedih karena kita sadar bahwa masih banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan di mana rumah tempat orangutan tinggal, tempat mereka bermain, tempat mereka hidup kemudian belum dapat dijaga dengan baik oleh kita bersama,” kata Raja Juli, Minggu (25/10).

Ia menegaskan, keberhasilan konservasi orangutan tidak cukup diukur dari kemampuan mengevakuasi satwa yang terancam, kemudian mengembalikannya ke alam. Upaya menjaga kelestarian hutan dan ekosistemnya juga harus menjadi prioritas agar orangutan dapat hidup dengan aman di habitat aslinya.

Menurutnya, perlindungan habitat merupakan langkah penting untuk mencegah orangutan kembali memasuki kawasan permukiman maupun perkebunan akibat terganggunya lingkungan tempat mereka hidup.

“Mudah-mudahan dengan pelepasliaran dua individu orangutan ini memperkuat komitmen kita bersama untuk menjaga orangutan sekaligus menjaga hutannya, menjaga habitat dan ekosistem orangutan sehingga ke depan mereka tidak perlu lagi di-rescue, tidak perlu lagi dilepasliarkan karena memang mereka sudah lepas liar di alam di hutan belantara,” jelasnya.