Anggota DPR: Tarik Tombur Toba Lahir dari Aspirasi Masyarakat

Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu bersama masyarakat saat kegiatan Tarik Tombur Toba di Pantai Atsari, Parapat, Simalungun, Sumatera Utara, Sabtu (24/10). (Istimewa)
JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu mengatakan, kegiatan Tarik Tombur Toba diselenggarakan atas aspirasi masyarakat yang ingin pariwisata di Sumatera Utara bangkit.
Kegiatan tersebut digelar di Pantai Atsari, Parapat, Simalungun, Sumatera Utara, Sabtu (24/10).
"Saya berkeliling Danau Toba dan banyak aspirasi masyarakat yang ingin geliat pariwisata kembali bangkit, maka kami selenggarakan event. Saat ada event, pariwisata akan hidup," kata Bane dilansir dari Antara.
Dalam rangkaian acara itu, ratusan pemancing dari berbagai daerah di Sumatera Utara hadir dalam lomba memancing di Danau Toba.
Dia menjelaskan rangkaian acara Tarik Tombur Toba dimulai sejak pagi hari dengan pentas kebudayaan tari tor-tor, yang dilanjutkan dengan lomba memancing.
Hasil dari lomba memancing dimasak bersama dalam kegiatan lomba membuat sambal tombur yang diikuti 30 kelompok peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Simalungun.
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Disebutkan bahwa lomba membuat sambal tombur bisa dinikmati bersama sambil mendengarkan jazz gondang di tepi Danau Toba.
"Saya berharap sekali sambal tombur bisa dikenal di level nasional,” ujar pria yang merupakan pemrakarsa Tarik Tombur Toba itu.
Di lokasi, Bane juga mengajak peserta lomba di Tarik Tombur Toba dan masyarakat yang hadir untuk menjaga pelestarian alam dan budaya Danau Toba, dan Sumatera Utara.
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