Ekonomi NTB Tumbuh 10,42 Persen, Lalu Iqbal Andalkan Ekonomi Kreatif untuk Tekan Kemiskinan

JawaPos.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal memaparkan strategi pengembangan ekonomi kreatif daerah dalam The 5th World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 di Jakarta, Jumat (23/10). Dia menekankan pentingnya menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai jalan untuk memperluas kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Dalam forum ekonomi kreatif dunia tersebut, Iqbal tampil bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Sesi pleno itu membahas strategi pengembangan ekonomi kreatif dari daerah.

Sejumlah tokoh lain juga hadir dalam rangkaian forum, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, sutradara Ernest Prakasa, dan Angga Dwimas Sasongko.

Dalam paparannya, Iqbal menyampaikan bahwa ekonomi NTB berbalik dari kontraksi 1,47 persen pada semester I 2025 menjadi tumbuh 10,42 persen pada semester I 2026. Capaian tersebut menempatkan NTB sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua secara nasional.

Meski mencatat pertumbuhan tinggi, Iqbal mengingatkan bahwa capaian ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam menekan angka kemiskinan.

“Pertumbuhan ekonomi yang cepat di tengah kemiskinan yang tinggi hanya akan membuat banyak masyarakat tertinggal. Kita ingin membangun NTB tanpa meninggalkan siapa pun,” ujar Lalu Iqbal.

Dia juga menjelaskan perubahan struktur perekonomian NTB dalam 15 tahun terakhir. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut meningkat dari sekitar Rp 52 triliun pada 2010 menjadi Rp 170 triliun pada 2025.

Dalam periode itu, dominasi sektor pertambangan mulai berkurang. Sementara sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif dinilai memiliki peluang untuk terus dikembangkan.

“Ada pergeseran dalam struktur ekonomi di NTB dan kita akan terus mengoptimalkan dampaknya secara lebih meluas dan merata bagi masyarakat,” kata Iqbal.