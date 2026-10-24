Helikopter Caracal TNI Dikerahkan untuk Padamkan Karhutla di Gunung Ciremai Jabar

TNI AU mengerahkan Helikopter EC-725/H225M Caracal dari Skadron Udara 8 untuk melakukan water bombing di Gunung Ciremai, Jabar. (TNI AU)
JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat (Jabar), sempat meluas. Untuk membantu pemadaman api, TNI AU mengerahkan Helikopter EC-725/H225M Caracal dari Skadron Udara 8. Helikopter tersebut dikirim untuk melakukan water bombing di area terbakar.
Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Feri Yunaldi menyampaikan bahwa alat utama sistem persenjataan (alutsista) tersebut sudah digerakkan sejak Jumat (23/10). Fokusnya adalah pemadaman api di Wilayah I Taman Nasional Gunung Ciremai.
”Helikopter lepas landas dari Lanud Sugiri Sukani dengan membawa 2 ribu liter air untuk melaksanakan pemadaman melalui metode water bombing, yakni menjatuhkan air dari udara ke titik-titik kebakaran,” kata dia pada Sabtu (24/10).
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Dalam pelaksanaan tugas tersebut, TNI AU mengandalkan Mayor Pnb Apriandani sebagai pilot dan Kapten Pnb M. Falah A. sebagai kopilot. Keduanya menjatuhkan air langsung di area terdampak, terutama pada titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
”Untuk menekan kobaran api dan menghambat penyebarannya,” jelas Feri.
Berdasar laporan, sebelum pemadaman dilakukan, Gubernur jabar Dedi Mulyadi bersama Komandan Lanud Sugiri Sukani Letkol Pnb Kadeck Dwi Indira Mawan sudah meninjau lokasi kebakaran dari udara. Mereka melihat kondisi dan sebaran titik api di wilayah taman nasional tersebut.
”Pengerahan helikopter Caracal menjadi dukungan operasi udara TNI AU untuk membantu mengatasi kebakaran di kawasan hutan Gunung Ciremai,” pungkasnya.
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Berdasar data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memang masih ada beberapa titik karhutla di sejumlah taman nasional. Termasuk diantaranya Taman Nasional Gunung Ciremai yang berada di wilayah Jabar. Bersama instansi terkait lainya, upaya pemadaman api terus dilakukan.
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