Polresta Sumenep Tangkap Tersangka Persetububan Anak di Bawah Umur hingga Hamil

Polresta Sumenep tangkap pelaku perseteubuhan anak di bawah umur hingga hamil. (Dok: Humas Polresta Sumenep)
JawaPos.com - Seorang pria asal MFH,20, warga Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana persetubuhan terhadap seorang perempuan berinisial DT,17, hingga hamil.
Kasat Reskrim Polresta Sumenep Kompol Bambang Tri Sutrisno menjelaskan kasus ini terungkap pertama kali oleh ibu korban. Saat itu, dia menaruh curiga anaknya yang tak kunjung menstruasi.
"Setelah dilakukan tes kehamilan, hasilnya menunjukkan positif dan setelah dicek oleh dokter kandungan usia kehamilan sekitar sepuluh minggu pada Mei 2026," kata Bambang, Sabtu (24/10/2026).
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Mengetahui hal itu, korban pun menceritakan kepada ibunya telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan tersangka sejak 2024.
"Korban juga menyebutkan bahwa hubungan badan terakhir terjadi pada Sabtu, (28/3/2026) di rumah tersangka,"
Mengetahui hal itu, ibu korban melapor ke Polres Sumenep dan MFH resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap pada, Kamis (22/10/2026).
"Penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian yang berkaitan dengan perkara, untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut," katanya.
Polresta Sumenep menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur hukum. Mengingat korban masih di bawah umur, identitas serta informasi pribadi korban tetap dirahasiakan demi melindungi hak dan kondisi psikologis korban.
Polresta Sumenep juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan identitas korban maupun informasi pribadi yang dapat mengarah pada pengungkapan jati diri korban, serta menyerahkan proses penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
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