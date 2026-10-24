8.973 Hektare Lahan Masih Terbakar di Kalimantan, Terbanyak di Kalteng

Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali meningkat seiring memasuki periode kemarau dan adanya fenomena El Niño. (Istimewa)
JawaPos.com - Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan masih terus berjalan. Data terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB) mencatat 18.973 hektare lahan di Kalimantan masih terbakar.
Dari data tersebut, Kalimantan Tengah (Kalteng) tercatat sebagai wilayah dengan luas lahan terbakar yang paling banyak. Yakni seluas 16.097 hektare lahan. Di Kalimantan Selatan (Kalsel), BNPB mencatat 1.506 hektare lahan terbakar. Sementara di Kalimantan Barat (Kalbar) ada sebanyak 1.370 hektare lahan.
”Untuk menangani karhutla di Kalimantan, satgas darat mengerahkan 38.772 personel gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Satpol PP, Manggala Agni, relawan, dinas lingkungan hidup dan kehutanan, serta perusahaan swasta,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan pada Sabtu (24/10).
Personel sebanyak itu dikerahkan menangani karhutla di Kalteng 16.387 orang, Kalbar 14.458 orang, dan Kalsel 7.927 orang. Upaya pemadaman juga dibantu oleh 35 unit helikopter. Sebanyak 22 unit digunakan untuk water bombing dan 13 unit digunakan untuk patroli serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
”Dengan pembagian Kalimantan Selatan 15 unit serta Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat masing-masing 10 unit,” lanjut Berton.
OMC di Kalteng terus dilakukan melalui 7 sorti penerbangan untuk menyemaikan 5.000 kilogram dry ice dan 1.000 kilogram NaCl di Murung Raya, Gunung Mas, Palangka Raya, dan Taman Nasional Tanjung Puting. Di Kalbar OMC belum dilaksanakan karena pertumbuhan awan kurang mendukung.
”Sedangkan di Kalimantan Selatan tidak ada sortie OMC,” imbuhnya.
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