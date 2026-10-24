Aceh Tenggara Tinggikan Jembatan Lawe Kisam 3 Meter untuk Kurangi Risiko Luapan Sungai

JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara meninggikan Jembatan Lawe Kisam di Kecamatan Lawe Bulan sekitar tiga meter untuk mengurangi risiko luapan sungai ke permukiman warga. Proyek yang menggunakan anggaran Rp 1,6 miliar dari dana Transfer ke Daerah (TKD) itu ditargetkan rampung pada Desember 2026.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Tenggara Sadli menjelaskan, posisi lantai jembatan sebelumnya relatif rendah sehingga berpotensi menghambat aliran air saat debit sungai meningkat.

Material yang terbawa arus, seperti kayu dan sedimen, dapat tersangkut di jembatan. Kondisi tersebut berisiko memicu luapan air hingga ke permukiman masyarakat.

“Berdasarkan dokumentasi yang kami miliki, ketinggian air pernah mencapai sekitar setengah meter dari permukaan lantai jembatan. Ketika curah hujan tinggi, jembatan tersebut menjadi penghalang aliran air sehingga air meluap ke permukiman masyarakat,” ujar Sadli saat meninjau pengerjaan jembatan, Kamis (8/10).

Peninggian jembatan dilakukan sekitar tiga meter dari posisi sebelumnya. Infrastruktur tersebut memiliki lebar 7,4 meter dan panjang 10 meter, serta dirancang mampu menahan beban hingga 30 ton.

“Dari posisi lantai jembatan sebelumnya, kami menaikkannya sekitar tiga meter. Dengan ketinggian tersebut, mudah-mudahan air tidak lagi meluap hingga ke permukaan jembatan dan dapat mengalir dengan aman ke daerah hilir,” katanya.

Pembangunan dimulai pada Juli 2026. Berdasarkan data hingga 8 Oktober, progres fisik pekerjaan mencapai 57,34 persen, sedangkan realisasi keuangan tercatat sekitar 20 persen.

Selama proses pembangunan, masyarakat masih dapat menyeberang menggunakan jembatan darurat yang terbuat dari batang kelapa. Jembatan sementara tersebut dibangun di samping jembatan utama untuk menjaga akses warga tetap tersedia.

“Untuk sementara, masyarakat menggunakan jembatan darurat yang terbuat dari batang kelapa sebagai akses penyeberangan hingga jembatan ini selesai dibangun,” ujar Sadli.