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Latu Ratri Mubyarsah
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 04.59 WIB

Tak Lagi Dibakar, Limbah Jagung di Kawasan Transmigrasi Selaparang Kini Jadi Penyubur Tanah

Petani di Kawasan Transmigrasi Selaparang mendapat pelatihan dan pengenalan teknologi dari Tim Ekspedisi Patriot ITS. (Istimewa) - Image

Petani di Kawasan Transmigrasi Selaparang mendapat pelatihan dan pengenalan teknologi dari Tim Ekspedisi Patriot ITS. (Istimewa)

JawaPos.com - Bonggol jagung dan sekam padi yang selama ini dibakar atau dibiarkan menumpuk di ladang kini bisa diubah petani di Kawasan Transmigrasi Selaparang, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi arang penyubur tanah bernama biochar.

Limbah yang dulu mengganggu lingkungan itu kini punya nilai guna bagi kebun warga sendiri.

Manfaat itu dirasakan Supriadi, Ketua Kelompok Tani Cempaka Putih, Desa Seruni Mumbul.

Dia mengikuti pelatihan dari Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 21 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan kini mengetahui limbah ladangnya ternyata bisa diolah kembali.

”Melalui pelatihan dan pengenalan teknologi biochar dari Tim Ekspedisi Patriot ITS ini, kami jadi paham limbah tersebut bisa diolah kembali menjadi pembenah tanah yang sangat bermanfaat untuk menjaga kelembaban serta kesuburan tanah pertanian kami,” ujar Supriadi.

Selain pelatihan, TEP 21 ITS membagikan 8 alat pembuat biochar ke delapan desa di Kawasan Transmigrasi Selaparang. Setiap desa diwakili satu anggota kelompok tani yang didampingi cara memakainya.

Penerima manfaat dipilih berdasarkan survei dan koordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan.

Ketua TEP 21 ITS, Grasianto, berharap warga terus memanfaatkan teknologi ini meski tim sudah selesai bertugas di Kawasan Transmigrasi.

”Harapannya, dengan adanya kegiatan ini, masyarakat kawasan dapat mengaplikasikan dan mengembangkan biochar secara mandiri dan berkelanjutan, meskipun Tim Ekspedisi Patriot ITS sudah tidak berada di sana lagi,” ujar Grasianto.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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