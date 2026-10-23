The Alana Hotel Malang Gaet Komunitas Pejuang Mimpi Gelar Kegiatan CSR Batik Painting dan Ecoprint

JawaPos.com — Dalam rangkaian menuju perayaan hari jadinya yang ke-3, The Alana Hotel & Convention Center Malang menyelenggarakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) bersama Komunitas Pejuang Mimpi melalui aktivitas Batik Painting dan Ecoprint.

Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial hotel sekaligus upaya mendukung kreativitas dan pemberdayaan komunitas melalui pemanfaatan kembali linen hotel yang sudah tidak digunakan.

Mengusung semangat kreativitas dan keberlanjutan, kegiatan ini mengajak 12 anak dari Komunitas Pejuang Mimpi untuk mengenal serta mencoba teknik menghias kain melalui kegiatan Batik Painting dan Ecoprint. Linen hotel yang sudah tidak digunakan diolah kembali menjadi media berkarya sehingga memiliki nilai guna dan potensi ekonomi baru.

Kegiatan diawali dengan penampilan Tari Rampak oleh Naufal Medha Pratama, salah satu anggota Komunitas Pejuang Mimpi. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Sistho A. SRESHTHO, S.T., CHA, selaku Cluster General Manager The Alana Hotel & Convention Center Malang dan Aston Mojokerto Hotel & Conference Center, serta Surya Anggara selaku Cluster HR Manager untuk kedua hotel tersebut. Sri Rahayu hadir mewakili Komunitas Pejuang Mimpi.

Menciptakan Dampak Positif melalui Kolaborasi

Sistho A. SRESHTHO, S.T., CHA, Cluster General Manager The Alana Hotel & Convention Center Malang dan Aston Mojokerto Hotel & Conference Center, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen hotel untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui kolaborasi yang berkelanjutan.

“Bagi kami, kegiatan CSR ini bukan sekadar bentuk kepedulian sosial, tetapi juga kesempatan untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Sistho.

Menghadirkan Ruang Kreativitas dan Kepedulian Sosial

Melalui kegiatan ini, anak-anak dari Komunitas Pejuang Mimpi mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi kreativitas melalui aktivitas seni yang menyenangkan. Tim hotel yang terdiri dari jajaran Head of Department (HOD) serta tim Sales & Marketing turut mendampingi jalannya kegiatan sebagai bentuk keterlibatan langsung dalam program tanggung jawab sosial perusahaan.

Bagi The Alana Hotel & Convention Center Malang, kegiatan CSR tidak hanya menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat, tetapi juga kesempatan untuk menciptakan pengalaman yang bermakna melalui kolaborasi, kreativitas, dan kebersamaan.

Pemanfaatan linen hotel yang sudah tidak digunakan menjadi bagian penting dalam kegiatan ini. Selain memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk menghasilkan karya, inisiatif tersebut juga memperkenalkan konsep pemanfaatan kembali material agar memiliki nilai dan fungsi baru.