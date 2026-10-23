Alami Kerugian Sampai Rp 1,3 Miliar, Pengikut Ratu Adil Alaihis Salam Laporkan Imamnya ke Polisi

JawaPos.com – Penipuan dengan kedok religi terjadi di Bangkalan. Seorang pria dengan inisial FA dilaporkan ke Polres Bangkalan setelah diduga meminta uang kepada sejumlah pengikutnya dengan berbagai dalih, mulai dari penebusan dosa hingga ancaman dicabutnya iman.

Dikutip dari Radar Madura (Jawa Pos Grup), pelapor bernama Halimi mengaku mengalami kerugian hingga Rp 1,3 miliar. Laporan tersebut diterima Mapolres Bangkalan pada Rabu (21/10). Polisi kini masih mendalami dugaan penipuan yang disebut berlangsung sejak 2019 hingga akhir 2025 tersebut.

Halimi menuturkan awal mula dirinya mengenal ajaran yang dibawa kelompok tersebut terjadi pada 2015. Saat itu, dia berguru kepada seorang pria berinisial Y. Selama mengikuti ajaran Y, Halimi mengaku tidak menemukan hal yang dianggap menyimpang sehingga kepercayaannya semakin kuat.

Situasi berubah setelah Y meninggal dunia pada 2019. Sekitar 40 hari setelah kematian Y, adiknya berinisial FA meminta para murid menghadap ayah FA yang berinisial AS di Kecamatan Kamal.

Menurut Halimi, AS kemudian memperkenalkan diri sebagai Ratu Adil Alaihis Salam. Sementara itu, FA disebut dinobatkan sebagai Imam Mahdi di hadapan para pengikutnya. “Selama berguru ke Y, tidak pernah mengenalkan orang tuanya kepada para santrinya,” kata Halimi dikutip dari Radar Madura pada Jumat (23/10).

Sebelum bertemu AS, para pengikut disebut harus memenuhi sejumlah persyaratan. Mereka diminta mengenakan pakaian putih yang sopan dan tidak diperbolehkan membawa telepon genggam. Halimi mengaku para pengikut juga mendapat ancaman berumur pendek jika melanggar ketentuan tersebut.

Setelah pertemuan itu, Halimi mengaku semakin percaya terhadap klaim AS dan FA. Keduanya disebut menyatakan mendapat amanah untuk menguasai bumi beserta isinya, memiliki kendali atas surga dan neraka, serta dapat menjamin seseorang masuk surga.

Kepercayaan para pengikut, menurut Halimi, semakin menguat karena terdapat orang sakit yang diklaim sembuh setelah berobat kepada AS. Namun, kepercayaan tersebut diduga dimanfaatkan untuk meminta uang kepada para pengikut.

Halimi menyebut permintaan uang disertai berbagai ancaman yang membuat mereka khawatir terhadap keselamatan diri maupun keluarganya. “Ketika mereka butuh uang, ada saja alasan yang ditakut-takuti ke kami, seperti pendek umur dan iman dicabut. Bahkan, orang yang sudah meninggal pun dijadikan alasan untuk meminta uang,” ungkapnya.