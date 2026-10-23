Korban Terakhir Karhutla Bromo Meninggal Dunia, Total 6 Orang Tewas

JawaPos.com - Suraji, 44 Korban karhutla Gunung Bromo yang sempat dirawat intensif di RSUD Dr Soetomo meninggal dunia, Jumat (23/10).

Suraji merupakan korban terakhir yang dirawat di rumah sakit terbesar di Indonesia timur itu.

Dengan demikian, seluruh korban yang meninggal dunia akibat pemadaman Karhutla di Bromo menjadi enam orang.

Humas RSUD Dr Soetomo Adin Niken menjelaskan, Suraji menghembuskan napas terakhir pada pukul 12.00 saat menjalani perawatan intensif di ruang ROI.

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"Pasien tersebut mengalami luka bakar berat sekitar 49 persen luas permukaan tubuh, terutama pada area wajah hingga dada, disertai cedera saluran pernapasan akibat menghirup udara panas dan asap (trauma inhalasi)," kata Niken dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (23/10/2026).

Ia menjelaskan selama perawatan di RS, Suraji memerlukan bantuan mesin pernapasan (ventilator).

Namun, dalam perkembangannya, pasien mengalami sejumlah komplikasi, terutama infeksi berat, infeksi paru, anemia, penurunan kadar protein darah, dan gangguan keseimbangan elektrolit.

"Tim medis telah memberikan penanganan intensif meliputi pemberian cairan, antibiotik, transfusi darah, pemberian protein, koreksi elektrolit, serta penanganan luka bakar," jelas Niken.

Kemudian, sejak Jumat (23/10) pagi kondisi pasien terus mengalami perburukan akibat syok sepsis, yaitu komplikasi infeksi berat yang menyebabkan gangguan sirkulasi darah dan fungsi organ vital.

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