Toko Emas di Jember Dirampok dan Pemilik Terkena Bacokan, Valas Senilai Rp 700 Juta Raib

Polisi olah TKP insiden parampokan toko emas di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Foto: Jumai (Dok Radar Jember)
JawaPos.com - Sebuah toko emas di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dirampok pada Kamis (22/10) pagi. Besaran kerugian yang dialami toko emas tersebut mencapai Rp 700 juta dalam bentuk valuta asing (valas) yang ada di dalam tas.
Dua pemilik toko emas Lily (70) dan putranya, Adi Kusuma (49) dilaporkan mengalami luka akibat senjata tajam (sajam) yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Insiden perampokan itu terjadi pada 08.00 WIB.
Saat itu, toko belum sepenuhnya beroperasi dan pintu baru terbuka sebagian. Dua penjaga berada di area konter perhiasan, sementara Lily dan Adi masih berada di ruang kantor bagian belakang.
Situasi yang semula berjalan seperti biasa mendadak berubah ketika dua pria bermasker menerobos masuk sambil membawa celurit. Kedua pelaku langsung bergerak menuju ruang kantor sembari mengancam pegawai toko emas tersebut.
Setelah mengambil tas berisi valas, mereka berhadapan dengan Lily dan Adi yang berusaha melakukan perlawanan. Celurit pun diayunkan. Lily mengalami luka di bagian kepala, sedangkan Adi menderita luka sabetan pada tangan dan kaki. Keduanya segera dilarikan ke RSD dr. Soebandi Jember untuk mendapatkan perawatan medis.
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