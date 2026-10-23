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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.22 WIB

Dosen UIN Gorontalo Diberhentikan Sementara Diduga Lecehkan Dua Mahasiswa saat Bimbingan Skripsi

Ilustrasi korban pelecehan seksual. (Dokumentasi Jawa Pos) - Image

Ilustrasi korban pelecehan seksual. (Dokumentasi Jawa Pos)

JawaPos.com - Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Amai Gorontalo memberhentikan sementara seorang dosen berinisial NIW yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap dua mahasiswa saat bimbingan skripsi. 

Keputusan tersebut diambil sebagai langkah untuk memudahkan proses pemeriksaan dan melindungi mahasiswa yang melaporkan dugaan pelecehan tersebut.

Selain memberhentikan sementara dosen yang bersangkutan, pihak kampus juga mencabut surat keputusan (SK) pembimbing skripsi yang menghubungkan dosen tersebut dengan mahasiswa pelapor. Langkah itu dilakukan untuk menjaga kondisi psikologis korban sekaligus memastikan proses akademik mereka tetap berjalan.

Wakil Rektor III UIN Sultan Amai Gorontalo Sahmin Madina menegaskan bahwa kampus menjamin kelanjutan studi mahasiswa yang bersangkutan. Hak-hak akademik mereka dipastikan tidak terbengkalai selama proses penanganan kasus berlangsung.

“Pihak kampus akan menjamin penyelesaian studi bagi mahasiswa bersangkutan (pelapor/korban). Serta memastikan bahwa hak-hak akademik korban tidak terbengkalai,” ujar Sahmin dalam keterangan resmi pimpinan UIN Sultan Amai Gorontalo, dikutip Jumat (23/10).

Sementara itu, Satuan Tugas (Satgas) Etik UIN Sultan Amai Gorontalo tengah mengumpulkan fakta terkait dugaan pelecehan tersebut. Kampus menyatakan proses pemeriksaan dilakukan secara objektif dan transparan.

Kasus ini bermula dari laporan dua mahasiswa berinisial GG dan SA yang diduga mengalami pelecehan seksual saat menjalani bimbingan skripsi di sebuah ruangan jurusan di lingkungan kampus. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Polresta Gorontalo Kota.

Teman korban berinisial F mengaku menerima telepon dari salah satu korban pada Selasa (20/10) sore. Dalam percakapan itu, korban disebut menangis dan menceritakan dugaan tindakan pelecehan yang dialaminya, termasuk dugaan tindakan memegang bagian bokong.

F kemudian mendatangi kampus untuk menemui kedua mahasiswa tersebut. Ia mengaku mendapati keduanya dalam kondisi ketakutan dan menangis setelah kejadian yang dilaporkan.

Editor: Estu Suryowati
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