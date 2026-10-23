Kemenhut Bidik Peredaran Kayu Ilegal di Kalbar, Tetapkan Seorang Tersangka

Petugas Gakkum Kemenhut menangkap tersangka AB yang diduga membawa kayu ilegal di Kabupaten Sanggau, Kalbar, Selasa (20/10). (ANTARA/Kemenhut)
JawaPos.com - Jaringan peredaran kayu ilegal di Kalimantan Barat (Kalbar) kini tengah dibidik oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
Itu setelah petugas Kemenhut mengamankan satu truk bermuatan kayu olahan jenis ulin dan meranti dan satu orang tersangka di Jalan Trans-Kalimantan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
Kepala Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Kalimantan Leonardo Gultom menyampaikan telah menetapkan pria berinisial AB sebagai tersangka kasus karena diduga terlibat sebagai pemilik, penampung, maupun dalam pencucian kayu ilegal serta dugaan jaringan peredaran kayu antar kabupaten di Kalimantan Barat.
"Dugaan pencucian kayu ilegal serta jaringan peredaran yang berkaitan dengan Ketapang dan Kubu Raya sedang kami dalami. Target kami adalah mengungkap dan memutus mata rantainya, melalui pelaku yang tertangkap di lapangan," ujar Leonardo, Jumat (23/10).
Dia menjelaskan perkara tersebut terungkap dalam Operasi Penegakan Hukum Peredaran Hasil Hutan yang dilaksanakan Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan saat menghentikan truk yang dikemudikan AB pada Selasa (20/10).
Pemeriksaan menemukan muatan kayu olahan jenis ulin dan meranti dalam bentuk balok berbagai ukuran. Ketika diminta menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), AB tidak dapat menunjukkan dokumen legalitas pengangkutan kayu tersebut.
Dari pemeriksaan awal, AB mengaku mengangkut kayu tersebut atas perintah SY yang disebut sebagai pemilik kayu asal Kabupaten Kubu Raya. AB juga memberikan keterangan bahwa kayu tersebut akan dikirim menuju salah satu toko bangunan dan tempat pemotongan kayu di Kabupaten Kubu Raya.
Keterangan tersebut kini didalami penyidik untuk menelusuri pihak yang menguasai kayu, rantai pengangkutan, penerima, serta pihak lain yang berkaitan dengan peredarannya.
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