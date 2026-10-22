Prabowo Dinilai Perhatikan Nasib Guru, Honorer Puluhan Tahun Bisa Ikuti Pendidikan Profesi

Presiden Prabowo Subianto. (Tim Media Presiden)

JawaPos.com - Pegiat ekonomi kreatif dan pendidikan di Bandung, Jawa Barat menilai kepemimpinan Prabowo Subianto selama 2 tahun terakhir menunjukan keberpihakan kepada guru. Salah satu buktinya adalah nasib guru honorer yang semakin diperhatikan.

Pegiat ekonomi kreatif dan pendidikan, Muflih Dzakwan mengatakan, pemerintah tetap memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Seperti pemerataan pendidikan, penyederhanaan birokrasi, hingga penciptaan lapangan kerja bagi anak muda.

Meski masih ada kekurangan, langkah pemerintah tetap perlu mendapat apresiasi. Dia mencontohkan ada guru honorer yang telah puluhan tahun mengabdi akhirnya mendapat kesempatan mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Ketika pergantian kepemimpinan, Pak Prabowo punya semangat untuk menyejahterakan guru. Guru tersebut alhamdulillah terpanggil PPG,” ujar Muflih, Kamis (22/10).

Kesempatan seperti ini adalah barang mewah bagi guru honorer. Sebab, bisa meningkatkan kesejahteraah dan kualitas pembelajaran di sekolah.

Selain itu, program revitalisasi sekolah juga semakin banyak dilakukan. Sekolah yang dikelolanya juga telah direvitalisasi tahun ini setelah mengajukan permintaan pada 2025.

“Dulu sekolah-sekolah harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan program revitalisasi. Sekarang aksesnya dirasakan lebih mudah,” imbuhnya.

Dia berharap program tersebut terus diperkuat, terutama bagi sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas dan berada di daerah pelosok.

Di sisi lain, pemerintah perlu menyelaraskan pendidikan dengan menyelesaikan masalah pengangguran usia muda. Lulusan sekolah tidak bisa hanya dibekali dengan kepintaran akademik. Sekarang harus ditambah dengan keterampilan praktis, kreativitas, literasi digital, dan kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan industri.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Cabang PMII Kota Bandung, Wahyu Pratama menilai, diskusi publik menjadi ruang penting bagi mahasiswa dan anak muda untuk memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan.

Dia mengatakan, apresiasi terhadap capaian pemerintah perlu berjalan beriringan dengan kritik yang konstruktif agar kebijakan yang dijalankan semakin efektif.

“Tugas teman-teman mahasiswa, anak muda, memang mengingatkan. Harapannya, dari diskusi ini bisa lahir perbaikan dan ide-ide konstruktif supaya ke depan seluruh kebijakan, termasuk agenda pemerintahan, bisa berjalan lebih baik lagi,” ujar Wahyu.

Dia turut menyoroti agenda swasembada pangan sebagai salah satu program pemerintah yang perlu dicermati perkembangannya. Namun, menurutnya, pembangunan juga harus memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.