Ketahuan Merokok, Siswa Sekolah Rakyat Jember Diduga Dianiaya Pembina

Salah satu keluarga korban yang diduga dianiaya petugas kedisiplinan Sekolah Rakyat Jember melayangkan laporan ke Polres Jember. (Yuli/Radar Jember)
JawaPos.com - Tiga siswa kelas X SMA di Sekolah Rakyat (SR) Jember diduga menjadi korban penganiayaan oleh dua mahasiswa yang bertugas sebagai pembina kedisiplinan.
Dugaan kekerasan ini dipicu insiden merokok di lingkungan asrama, hingga salah satu korban harus dilarikan ke fasilitas kesehatan.
Akibat peristiwa tersebut, salah satu korban berinisial PW, 15, mengalami luka dan lebam. Korban PW langsung mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Ajung pada Minggu (18/10) malam.
Dilansir dari Radar Jember (JawaPos Group), keluarga mengungkap dugaan penganiayaan bermula saat seorang siswa berinisial STR, 16, kedapatan merokok di area asrama sekolah.
Saat itu, pengawasan kedisiplinan siswa dibina oleh mahasiswa Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) yang bertugas sebagai kadet pembina.
Mendapati tindakan pelanggaran tersebut, oknum pembina diduga memberikan perlakuan fisik kepada STR.
Dua siswa lainnya yang menyaksikan insiden tersebut kemudian berusaha mempertanyakan tindakan keras yang diterima rekan mereka.
Namun, niat keduanya mempertanyakan alasan tindakan fisik tersebut justru berujung buntut panjang.
Menurut keterangan pihak keluarga, kedua siswa yang mencoba intervensi itu bernasib sama dan diduga ikut menjadi sasaran kekerasan.
Pihak keluarga korban memutuskan untuk tidak menempuh jalan damai dan membawa kasus ini ke ranah hukum.
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Jawa Pos
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