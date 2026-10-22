Ketahuan Merokok, Siswa Sekolah Rakyat Jember Diduga Dianiaya Pembina

JawaPos.com - Tiga siswa kelas X SMA di Sekolah Rakyat (SR) Jember diduga menjadi korban penganiayaan oleh dua mahasiswa yang bertugas sebagai pembina kedisiplinan.

Dugaan kekerasan ini dipicu insiden merokok di lingkungan asrama, hingga salah satu korban harus dilarikan ke fasilitas kesehatan.

Akibat peristiwa tersebut, salah satu korban berinisial PW, 15, mengalami luka dan lebam. Korban PW langsung mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Ajung pada Minggu (18/10) malam.

Kronologi Dugaan Kekerasan di Asrama Dilansir dari Radar Jember (JawaPos Group), keluarga mengungkap dugaan penganiayaan bermula saat seorang siswa berinisial STR, 16, kedapatan merokok di area asrama sekolah.

Saat itu, pengawasan kedisiplinan siswa dibina oleh mahasiswa Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) yang bertugas sebagai kadet pembina.

Mendapati tindakan pelanggaran tersebut, oknum pembina diduga memberikan perlakuan fisik kepada STR.

Dua siswa lainnya yang menyaksikan insiden tersebut kemudian berusaha mempertanyakan tindakan keras yang diterima rekan mereka.

Namun, niat keduanya mempertanyakan alasan tindakan fisik tersebut justru berujung buntut panjang.

Menurut keterangan pihak keluarga, kedua siswa yang mencoba intervensi itu bernasib sama dan diduga ikut menjadi sasaran kekerasan.