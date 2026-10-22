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Wahyu Wisnu Wardhana
Jumat, 23 Oktober 2026 | 04.43 WIB

Kapolresta Sidoarjo Gelar Silaturahmi Kamtibmas, Perkuat Sinergi Polisi Bersama Masyarakat

Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby A. Condroputra (tengah) menggelar silaturahmi bersama masyarakat (Istimewa). - Image

Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby A. Condroputra (tengah) menggelar silaturahmi bersama masyarakat (Istimewa).

JawaPos.com – Silaturahmi menjadi pintu masuk untuk menjalin komunikasi yang apik antara kepolisian dengan masyarakat. Dalam rangka merealisasikan Polri bersama masyarakat Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby A. Condroputra menggelar tatap muka dan silaturahmi bersama warga Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, pada Rabu (21/10).

Pertemuan yang dihadiri oleh Forkopimka setempat tersebut menjadi momentum penting untuk memperkenalkan diri sekaligus mempererat komunikasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Bobby A. Condroputra menyampaikan sejumlah imbauan strategis kepada warga. Beberapa poin penting yang ditekankan antara lain urgensi menjaga ruang publik agar tetap aman dan nyaman. Lalu mewujudkan lingkungan yang bersih dari narkoba, serta berkomitmen bersama dalam mencegah perjudian maupun penyakit masyarakat lainnya.

Kapolresta Sidoarjo juga menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dan kemudahan bagi masyarakat untuk melapor ke pihak berwajib."Partisipasi aktif warga adalah kunci utama dalam mendukung upaya pencegahan gangguan keamanan di lingkungan masing-masing," ujar AKBP Bobby.

Sebagai langkah konkret, kepolisian kembali menyosialisasikan layanan hotline 110. Fasilitas bebas pulsa ini dapat dimanfaatkan masyarakat kapan saja untuk melaporkan gangguan kamtibmas atau saat membutuhkan bantuan darurat dari kepolisian.

Editor: Diar Candra
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