Anggota TNI di Lamongan yang Pukuli Kepsek MI Minta Maaf Sambil Menangis

JawaPos.com - Anggota TNI Koramil 0812/22 Lamongan bernama Mamat Syaifudin akhirnya meminta maaf kepada kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) berinisial MR di Kecamatan Glagah, usai tindakan kekerasan yang dilakukannya.

Dalam video yang beredar, Mamat nampak bersimpuh memohon ampun di pangkuan MR. Tak hanya itu, Mamat berderai air mata, menyesal atas sikapnya yang arogan.

Permohonan maaf itu direspons positif oleh MR. Dia menepuk pundak Mamat, sebagai tanda menerima penyesalan atas tindakan agresif tersebut.

"Wes, wes (sudah, sudah). Aku yo enggak onok niatan membalas (aku gak ada niatan membalas)," kata MR merespon permohonan maaf Mamat.

MR pun menyuruh agar Mamat kembali melanjutkan pekerjaan karena ada jadwal piket. "Wes, samean jare onok jadwal piket (sudah, kamu katanya ada jadwal piket)," lanjutnya.

Sementara itu, Dandim 0812/Lamongan Letkol Inf Deni Suryo Anggo Digdo menyampaikan permohonan maaf kepada kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) berinisial MR di Kecamatan Glagah.

"Saya sebagai Komandan Kodim 0812 Lamongan sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh anggota kami. Kami juga akan melaksanakan tindakan tegas kepada anggota kami, serta meminta maaf atas nama komando dan TNI kepada korban maupun pihak yayasan dan sekolah," kata Deni, dikutip Kamis (22/10).

Deni menjelaskan kejadian itu bermula saat korban menegur siswanya karena tidak memakai sepatu dan kaos kaki. Salah satu yang ditegur adalah anak dari Mamat Syaifudin.

Korban pun menyuruh anak Mamat untuk pulang mengambil perlengkapan tersebut.