Dandim Lamongan Minta Maaf, Kasus Kekerasan Anggota TNI di Sekolah Terungkap

Ilustrasi pembelajaran di kelas madrasah Ibtidaiyah. (Dok. JawaPos.com)
Permohonan maaf itu menyusul adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggotanya bernama Mamat Syaifudin.
"Saya sebagai Komandan Kodim 0812 Lamongan sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh anggota kami. Kami juga akan melaksanakan tindakan tegas kepada anggota kami, serta meminta maaf atas nama komando dan TNI kepada korban maupun pihak yayasan dan sekolah," kata Deni dikutip, Kamis (22/10/2026).
Deni menjelaskan kejadian itu bermula saat korban menegur siswanya karena tidak memakai sepatu dan kaos kaki. Salah satu yang ditegur adalah anak dari Mamat Syaifudin.
Korban pun menyuruh anak Mamat untuk pulang mengambil perlengkapan tersebut. Namun, sang anak menceritakan hal yang berbeda bahwa dia dipukul oleh korban.
"Anaknya laporan ke bapaknya kalau dipukul. Lalu bapaknya langsung ke sekolah tanpa konfirmasi dulu," katanya.
Hal ini yang menjadikan kesalahpahaman antara orang tua murid dan korban yaitu kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI).
Deni memastikan proses hukum tetap berjalan meski kasus antara MS dan korban telah selesai. Saat ini, MR juga telah ditarik dari Koramil 0812/22 Glagah ke Makodim 0812/Lamongan.
"Untuk penanganan internal, kasus ini sudah resmi ditangani oleh Subdenpom V/2-3 Lamongan," jelasnya.
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Jawa Pos
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