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Kamis, 22 Oktober 2026 | 23.13 WIB

Jelang HUT Ke-495, Bupati Bangkalan Ajak Warganya Perkuat Identitas dan Daerah Ramah Investasi

Bupati Bangkalan Lukman Hakim (tengah) berziarah ke makam leluhur (Istimewa) - Image

Bupati Bangkalan Lukman Hakim (tengah) berziarah ke makam leluhur (Istimewa)

JawaPos.com – Kabupaten Bangkalan akan berusia 495 tahun pada 24 Oktober mendatang. Jelang hari jadinya, Bupati Bangkalan Lukman Hakim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk merefleksikan sejarah, memperkuat identitas budaya, serta meneguhkan komitmen pembangunan daerah.

Mengusung tema 'Mari Kita Wujudkan Bangkalan Ramah Investasi, Aman dan Berbudaya,' Pemkab Bangkalan menjadikan peringatan hari jadi ini bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Melainkan sebagai wadah penggerak perekonomian rakyat dan promosi potensi daerah.

Lukman Hakim juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan peringatan ini sebagai sarana beberapa hal. Misalnya mempererat persatuan, meningkatkan semangat gotong royong, serta memupuk rasa memiliki terhadap daerah.

"Perjalanan panjang Bangkalan merupakan warisan berharga yang harus dijaga, sekaligus menjadi pijakan untuk menghadapi tantangan pembangunan pada masa mendatang. Pemkab Bangkalan berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, memperkuat keamanan, serta menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal," ujar Lukman Hakim pada Kamis (22/10).

Semarak perayaan Hari Jadi ke-495 Bangkalan telah bergulir sejak September dan akan berlangsung hingga November 2026. Berbagai ajang olahraga dan kompetisi kepemudaan telah sukses digelar, mulai dari turnamen futsal, Kejurprov drumband, Bangkalan Run, e-sport tournament, hingga pemilihan Kacong Jebbing 2026.

Guna menggerakkan roda ekonomi kerakyatan, Pemkab Bangkalan juga memusatkan gelaran Pekan Raya Bangkalan di kawasan Alun-Alun Bangkalan. Ajang ini menghadirkan ruang promosi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk memamerkan produk unggulan mereka.

Editor: Diar Candra
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