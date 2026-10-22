Jelang HUT Ke-495, Bupati Bangkalan Ajak Warganya Perkuat Identitas dan Daerah Ramah Investasi

Bupati Bangkalan Lukman Hakim (tengah) berziarah ke makam leluhur (Istimewa)
JawaPos.com – Kabupaten Bangkalan akan berusia 495 tahun pada 24 Oktober mendatang. Jelang hari jadinya, Bupati Bangkalan Lukman Hakim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk merefleksikan sejarah, memperkuat identitas budaya, serta meneguhkan komitmen pembangunan daerah.
Mengusung tema 'Mari Kita Wujudkan Bangkalan Ramah Investasi, Aman dan Berbudaya,' Pemkab Bangkalan menjadikan peringatan hari jadi ini bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Melainkan sebagai wadah penggerak perekonomian rakyat dan promosi potensi daerah.
Lukman Hakim juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan peringatan ini sebagai sarana beberapa hal. Misalnya mempererat persatuan, meningkatkan semangat gotong royong, serta memupuk rasa memiliki terhadap daerah.
"Perjalanan panjang Bangkalan merupakan warisan berharga yang harus dijaga, sekaligus menjadi pijakan untuk menghadapi tantangan pembangunan pada masa mendatang. Pemkab Bangkalan berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, memperkuat keamanan, serta menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal," ujar Lukman Hakim pada Kamis (22/10).
Semarak perayaan Hari Jadi ke-495 Bangkalan telah bergulir sejak September dan akan berlangsung hingga November 2026. Berbagai ajang olahraga dan kompetisi kepemudaan telah sukses digelar, mulai dari turnamen futsal, Kejurprov drumband, Bangkalan Run, e-sport tournament, hingga pemilihan Kacong Jebbing 2026.
Guna menggerakkan roda ekonomi kerakyatan, Pemkab Bangkalan juga memusatkan gelaran Pekan Raya Bangkalan di kawasan Alun-Alun Bangkalan. Ajang ini menghadirkan ruang promosi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk memamerkan produk unggulan mereka.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar
Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel
Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin
Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin
Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022