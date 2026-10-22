Perlindungan Anak di Ruang Digital Diperkuat, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Sasar 9 Sekolah

JawaPos.com — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui edukasi publik daring pada Kamis (22/10). Program ini menargetkan pendampingan di sembilan sekolah tahun ini.

Langkah tersebut diarahkan untuk membangun kebiasaan penggunaan gawai yang aman, memperkuat keterlibatan orang tua dan sekolah, sekaligus mengajak siswa melindungi teman sebaya dari perundungan siber. Kegiatan Deklarasi dan Edukasi Publik Serentak bertajuk “Pelindungan Anak di Ruang Digital” berlangsung mulai pukul 09.00 WIB.

Agenda tersebut menjadi bagian dari gerakan bersama kabupaten dan kota se-Jawa Timur untuk mendukung penerapan PP TUNAS bagi perlindungan anak di dunia digital. Mengusung tema “Tumbuh Aman di Ruang Digital”, kegiatan ini menempatkan pendampingan anak sebagai perhatian bersama. Pemerintah mengajak lingkungan terdekat anak ikut mengambil peran ketika teknologi informasi semakin lekat dengan aktivitas sehari-hari.

Mengapa Pendampingan Anak Perlu Diperkuat?

Pesatnya perkembangan ruang digital menjadi alasan Pemkab Sidoarjo memperluas edukasi kepada masyarakat. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo, Anita Inggit Zaenuris Shofa, S.STP., M.AP., menekankan pentingnya kehadiran pemerintah bersama keluarga dan lingkungan anak.

"Acara hari ini merupakan kolaborasi serentak se-Jawa Timur, mulai dari level nasional hingga regional. Ini merupakan program nasional terkait perlindungan anak agar merasa aman dan nyaman di ruang digital," kata Inggit.

"Perkembangan ruang digital saat ini sangat pesat. Siapa lagi yang melindungi anak-anak kita kalau bukan diri mereka sendiri, orang-orang di sekitarnya, serta pemerintah yang wajib hadir untuk melindungi," lanjut Inggit.

Edukasi publik tersebut menghadirkan Kepala Puskesmas Wonokasian Sidoarjo sekaligus content creator, dr. Saptandia Wulan Cahyaning Lestari, M.Kes., sebagai narasumber. Narasumber lainnya adalah Kepala Bidang PPPA Dinas P3KAB Kabupaten Sidoarjo, Prastiwi Trijanti, S.KM., M.Kes.