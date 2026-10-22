3 Hari Berturut Kualitas Udara Tidak Sehat, Anak Sekolah di Balikpapan PJJ Mulai Hari Ini

Ilustrasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). (Istimewa)
JawaPos.com - Pemerintah Kota Balikpapan mengalihkan kegiatan belajar mengajar tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) mulai Kamis (22/10). Kebijakan ini diambil setelah kualitas udara di kota tersebut masuk kategori tidak sehat selama tiga hari berturut-turut akibat kabut asap kebakaran hutan.
Penghentian sementara pembelajaran tatap muka berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan. Mulai dari TK/PAUD, sanggar kegiatan belajar, hingga SD dan SMP, baik negeri maupun swasta. Kebijakan tersebut berlaku sampai ada pemberitahuan lebih lanjut sembari pemerintah memantau perkembangan kualitas udara.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud mengatakan pengalihan pembelajaran dilakukan sebagai langkah perlindungan terhadap kesehatan peserta didik di tengah memburuknya kondisi udara.
"Mulai 22 Oktober 2026 sampai pemberitahuan selanjutnya, menghentikan sementara Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka dan dialihkan menjadi PJJ secara daring atau online," kata Rahmad seperti dikutip dari Kaltim Pos (Jawa Pos Grup), Kamis (22/10).
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 100.3.4.3/2724/E/Setda tentang Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh pada Satuan Pendidikan yang Terdampak Asap Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Balikpapan.
ISPU PM2,5 Sempat Tembus 133
Berdasarkan data stasiun pemantau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), kualitas udara Balikpapan menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Pada Rabu (21/10) nilai ISPU parameter PM2,5 berada di angka 126 pada pukul 05.00 Wita dan mencapai puncak 133 pada pukul 07.00 Wita.
Angka tersebut kemudian turun menjadi 132 pada pukul 08.00 WITA, 129 pada pukul 09.00 WITA, dan 125 pada pukul 10.00 WITA. Sehari sebelumnya, Selasa (20/10), ISPU tercatat berada pada rentang 112 hingga 121.
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