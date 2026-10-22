Hari Santri Nasional, Santri Didorong Kuasai AI dan Perkuat Ekonomi Menuju Indonesia Emas

JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh santri dan keluarga besar pondok pesantren untuk memperkuat kontribusi nyata dalam membangun bangsa melalui penguasaan teknologi, pengembangan ekonomi, pendidikan, serta penguatan persatuan nasional.

Pesan tersebut disampaikan Khofifah dalam momentum Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 yang mengusung tema 'Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas,' Kamis (22/10).

Khofifah menegaskan, ekosistem santri yang mencakup kiai, pesantren, alumni, hingga masyarakat, merupakan modal sosial dan ekonomi yang sangat besar bagi kemajuan Jawa Timur dan Indonesia.

"Jika dahulu santri berjuang mempertahankan kemerdekaan melalui Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, hari ini santri harus ikut mengisi kemerdekaan melalui pendidikan, penguatan ekonomi, penguasaan teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat," ujar Khofifah.

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Menghadapi era transformasi digital yang melaju pesat, Khofifah mengimbau santri agar tidak sekadar menjadi penonton, melainkan tampil sebagai inovator dan pemandu dalam pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Menurutnya, integrasi AI dan media digital dapat memperluas jangkauan dakwah yang inklusif serta menyejukkan melalui pembuatan konten kreatif seperti video pendek, podcast, hingga kelas daring.

Meski demikian, mantan Menteri Sosial ini mengingatkan, adopsi teknologi harus tetap berjalan selaras dengan etika, nilai kemanusiaan, serta bimbingan ulama.

"Santri harus menjadi pelaku, inovator, dan pemimpin yang mampu memanfaatkan teknologi secara bijak. Pemanfaatan AI dalam dakwah harus disertai verifikasi sumber, kehati-hatian, dan bimbingan para ulama. Teknologi tidak boleh menggantikan kedalaman ilmu maupun otoritas keilmuan seorang pendakwah," tegas Khofifah.